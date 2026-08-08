پیام نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم پیلن به مناسبت روز خبرنگار
نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم پلین به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛
به نام خدا
خبرنگاری، رسالتی فراتر از روایت رویدادهاست؛ رسالتی برای حقیقتجویی، آگاهیبخشی، حفظ اعتماد عمومی و روایت مسئولانه واقعیتهای جامعه.
روز خبرنگار، فرصتی برای پاسداشت تلاش اصحاب رسانهای است که با صداقت، دقت، مسئولیتپذیری و تعهد حرفهای، در مسیر آگاهیبخشی و تقویت ارتباط میان مردم، سازمانها و بخشهای مختلف ایران اسلامی گام برمیدارند.
در عصر شتاب فزاینده اطلاعات، نقش رسانههای اخلاقمدار، حرفهای و حقیقتجو در انعکاس منصفانه رویدادها، تبیین واقعیتها و روایت دستاوردهای کشور، بهویژه در عرصه تولید، صنعت و توسعه اقتصادی، بیش از پیش اهمیت یافته است. رسانهها با معرفی ظرفیتها و دستاوردهای صنعتی، انعکاس تلاشهای فعالان این حوزه و روایت صحیح مسیر پیشرفت، در تقویت امید، اعتماد عمومی و حمایت از تولید ملی نقشآفرینی بسیار مهمی را ایفا می نمایند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، بهویژه شهید محمود صارمی، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامهنگاران و اصحاب رسانه که با نگاه تخصصی، روایت صادقانه، تحلیل های مسئولانه، نقش ارزشمندی در تبیین دستاوردها و ظرفیت های کشور ایفا میکنند صمیمانه تبریک عرض مینمایم و از تلاشهای ارزشمند آنان در مسیر آگاهیبخشی، انعکاس دستاوردها و همراهی با مسیر تولید، توسعه و پیشرفت صنعت کشور قدردانی میکنم.
روز خبرنگار مبارک؛ قلمتان همواره در مسیر حقیقت، اخلاق و پیشرفت پایدار.
حسین بارگاهی
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره
شرکت پتروشیمی جم پیلن