عدم حضور سهام عدالت مجمع هلدینگ خلیج فارس را از حد نصاب انداخت

بر اساس دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی برخی ناظران، عدم حضور این سهامدار در شرایطی رخ داد که طی روزهای اخیر، علاوه بر حواشی و فشارهای سیاسی پیرامون مدیریت هلدینگ خلیج فارس، ابهاماتی نیز درباره وضعیت مدیریت و نحوه اعمال حقوق مالکانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و اختلاف‌نظر میان مراجع و دستگاه‌های مسئول در این خصوص مطرح بوده است. از نگاه این ناظران، این شرایط می‌توانست بر فرآیند تصمیم‌گیری مجمع سایه افکند.

بر همین اساس، برخی تحلیلگران معتقدند سهام عدالت با پرهیز از حضور در مجمع، ترجیح داد تا زمان رفع ابهامات موجود، شفاف شدن وضعیت مدیریتی و فراهم شدن شرایطی عاری از هرگونه شائبه، از اتخاذ تصمیم درباره ترکیب هیأت‌مدیره خودداری کند؛ تصمیمی که به اعتقاد آنان در راستای صیانت از حقوق تمامی سهامداران، به‌ویژه میلیون‌ها دارنده سهام عدالت و سایر سهامداران خرد، قابل ارزیابی است.

در این چارچوب، به حد نصاب نرسیدن مجمع را می‌توان نه صرفاً یک اتفاق اجرایی، بلکه نشانه‌ای از تأکید سهامداران عمده بر ضرورت حاکمیت شفافیت، ثبات مدیریتی، رعایت الزامات قانونی و حفظ منافع بلندمدت شرکت و تمامی ذی‌نفعان دانست.

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