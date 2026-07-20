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به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از پتروشیمی جم در عسلویه؛ تأکید وی بر تسریع روند بازسازی و بازگشت به تولید

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از پتروشیمی جم در عسلویه؛ تأکید وی بر تسریع روند بازسازی و بازگشت به تولید
کد خبر : 1818010
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محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور به همراه وزیر نیرو با حضور در پتروشیمی جم، از بخش‌های آسیب‌دیده این مجتمع بازدید کردند و ضمن قدردانی از تلاش کارکنان و متخصصان در مهار حادثه و آغاز سریع عملیات بازسازی، بر جایگاه راهبردی این مجتمع در صنعت پتروشیمی کشور و ضرورت بازگشت هرچه سریع‌تر آن به چرخه تولید تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم، محمدجعفر قائم‌پناه، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق جنوبی کشور ( عسلویه) که در جریان حملات آمریکا مورد هدف قرار گرفته بود، به همراه وزیر نیرو و هیئت همراه از مجتمع پتروشیمی جم در عسلویه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این مجتمع قرار گرفت.

قائم‌پناه پس از بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده پتروشیمی جم، این مجتمع را یکی از مهم‌ترین صنایع پتروشیمی کشور، منطقه و حتی جهان دانست و اظهار کرد: پتروشیمی جم با تبادل خوراک و محصول با 14 مجتمع پتروشیمی کشور، نقش راهبردی در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به ترکیب سهامداری این شرکت افزود: سهامدار اصلی پتروشیمی جم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این مجموعه در واقع متعلق به بازنشستگان کشور است؛ بنابراین هرگونه آسیب به این مجتمع، آسیبی به منافع و سرمایه بازنشستگان خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با قدردانی از تلاش متخصصان و کارکنان این مجتمع گفت: از همان نخستین ساعات، پس از مهار آتش‌سوزی، عملیات بازسازی با همت مهندسان و کارکنان پتروشیمی جم آغاز شد و این روند با جدیت ادامه دارد.

قائم‌پناه هدف از حضور خود در منطقه پارس جنوبی و عسلویه را قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرد و افزود: همکاران ما در این منطقه، با وجود گرمای بیش از ۵۰ درجه، با تعهد و مسئولیت‌پذیری در حال خدمت به کشور هستند. امیدواریم روند بازسازی هرچه سریع‌تر تکمیل شده و پتروشیمی جم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید  کامل بازگردد و نقش مؤثر خود را در صنعت و اقتصاد کشور از سر گیرد.

 

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