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علیرضا معراجی به عنوان دبیر جامعه اسلامی کارگران استان ایلام منصوب شد

علیرضا معراجی به عنوان دبیر جامعه اسلامی کارگران استان ایلام منصوب شد
کد خبر : 1816293
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با حکم دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، علیرضا معراجی به عنوان دبیر جامعه اسلامی کارگران استان ایلام منصوب شد.

به گزارش ایلنا، معراجی که در حال حاضر مسئولیت روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام را بر عهده دارد، از فعالان حوزه ارتباطات و رسانه به شمار می‌رود و سوابق متعددی در این عرصه دارد. وی با این انتصاب، مسئولیت راهبری و هماهنگی فعالیت‌های جامعه اسلامی کارگران در استان ایلام را نیز عهده‌دار خواهد شد.

جامعه اسلامی کارگران یکی از احزاب رسمی کشور است که بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت می‌کند. این تشکل با هدف پیگیری مطالبات جامعه کارگری، حمایت از حقوق صنفی، اجتماعی و اقتصادی کارگران و تقویت مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور فعالیت دارد

#آوای_غرب 

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