چشمانداز هلدینگ سرمایهگذاری غدیر؛
ارزشآفرینی در صنایع راهبردی و دارای مزیت از صنعت پتروپالایش و آلومینیوم تا توسعه پروژههای طلا و مس
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری غدیر از اجرای راهبردی تازه برای توسعه سرمایهگذاری در صنایع راهبردی و دارای مزیت خبر داد و اعلام کرد این هلدینگ با تمرکز بر پتروپالایش، آلومینیوم، معادن طلا و مس، عرضه اولیه شرکتهای زیرمجموعه و تکمیل پروژههای توسعهای، به دنبال افزایش سودآوری، ارتقای ارزش خالص داراییها (NAV) و خلق ارزش پایدار برای سهامداران است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه سرمایهگذاری غدیر؛ مهندس سید مجید هدایت مدیرعامل گروه سرمایهگذاری غدیر با تشریح مهمترین برنامهها، سرمایهگذاریها و چشمانداز پیشروی هلدینگ، راهبرد اصلی غدیر را تمرکز بر سرمایهگذاری در صنایع مزیتدار و آیندهمحور اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: راهبرد اصلی هلدینگ سرمایهگذاری غدیر طی سالهای اخیر، تمرکز بر سرمایهگذاری در صنایعی بوده است که علاوه بر برخورداری از جریان سودآوری پایدار، در افق میانمدت و بلندمدت نیز ظرفیت بالایی برای افزایش ارزش داراییها ایجاد کردهاند. امروز بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها وارد مرحلهای شدهاند که میتوانند به تدریج آثار خود را در سودآوری، ارزش خالص داراییها (NAV) و بازدهی سهامداران نشان دهند.
عرضه اولیه شرکتهای زیرمجموعه؛ گامی در مسیر توسعه، تأمین مالی و ارتقای شفافیت
وی با اشاره به برنامه عرضه اولیه شرکتهای زیرمجموعه اظهار داشت: ورود شرکتهای زیرمجموعه به بازار سرمایه، یکی از برنامههای اصلی هلدینگ برای توسعه، تأمین مالی و افزایش شفافیت است. عرضه اولیه صرفاً یک رویداد مالی نیست بلکه بخشی از بلوغ سازمانی شرکت در جهت استقرار استانداردهای بالاتر حاکمیت شرکتی، ارتقای نظام گزارشگری و افزایش انضباط مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه محسوب میشود که پس از دستیابی به شاخصهای لازم از نظر عملکردی و سودآوری وارد فرآیند عرضه اولیه خواهند شد.
هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی پارسیان؛ موتور محرک ارزشآفرینی غدیر
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری غدیر با اشاره به جایگاه هلدینگ نفت و گاز پارسیان در سبد داراییهای غدیر گفت: در کنار صنعت فلزات، صنعت پالایش یکی دیگر از محورهای مهم ارزشآفرینی هلدینگ است. طی ماههای اخیر، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، محدودیت عرضه فرآوردههای نفتی و افزایش تقاضای جهانی موجب بهبود قابل توجه کرک اسپرد پالایشگاهها شده است.
وی افزود: علاوه بر تقویت کرک اسپرد در صنایع پالایشی، تغییر نرخ ارز مبادلهای در کشور، منجر به افزایش سودآوری در این صنایع شده است؛ بهطوری که در برخی از شرکتهای فعال در این حوزه میزان فروش افزایش قابل توجهی داشته است.
مدیرعامل غدیر ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری در ظرفیتهای پالایشی جهان طی سالهای گذشته باعث شده است این صنعت همچنان با محدودیت عرضه و تقاضای انباشته مواجه باشد؛ موضوعی که چشمانداز سودآوری شرکتهای پالایشی را تقویت میکند. با توجه به جایگاه مناسب این صنعت در پرتفوی سرمایهگذاری هلدینگ، انتظار داریم استمرار این شرایط، آثار مثبتی بر عملکرد مالی هلدینگ در سالهای آتی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت نفت و گاز پارسیان به عنوان بزرگترین دارایی مجموعه غدیر، در سه پالایشگاه مهم کشور شامل پالایشگاه تبریز، پالایشگاه شیراز و پالایشگاه بندرعباس سهم کنترلی و مدیریتی دارد. در سال گذشته میزان رشد سود خالص شرکت پالایش نفت تبریز معادل ۱۵۰ درصد، شرکت پالایش نفت شیراز معادل ۱۹۰ درصد و پالایش نفت بندرعباس معادل ۳۱۶ درصد بوده است. پیشبینی میشود با توجه به رشد کرک اسپرد، کاهش قیمت نفت و سایر عوامل اثرگذار نظیر نرخ ارز و تقاضای بالا به میزان ۲۵ درصد نسبت به قبل از جنگ رمضان، سودآوری شرکتهای پالایشی رشد مطلوبی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به شرکتهای تولیدکننده اوره زیرمجموعه هلدینگ نفت و گاز پارسیان گفت: از دیگر داراییها و سرمایهگذاریهای مهم هلدینگ نفت و گاز پارسیان و غدیر، شرکتهای تولیدکننده اوره هستند که این محصول راهبردی نقش مهمی در امنیت غذایی ایران و جهان دارد.
وی افزود: از جمله تحولات این صنعت در ایران، افزایش حصه نقدی خرید اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده است که تأثیر مطلوبی بر جریان نقدی این شرکتها خواهد داشت. از نظر پایداری تولید، شرکت پتروشیمی پردیس، پس از رفع مشکلات تأمین یوتیلیتی، در حال حاضر با ۷۰ درصد ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت است و سایر شرکتهای تولیدکننده اوره نیز با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند. تنوع جغرافیایی تولید محصول در این صنعت و تابآوری حاصل شده، از دیگر مزیتهای این بخش از سبد داراییهای مجموعه در شرایط ریسکهای ژئوپلیتیک فعلی است.
برنامه غدیر؛ عرضه سالکو با مشارکت موثر سهامداران شرکت
مدیرعامل غدیر، عرضه اولیه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) را یکی از مهمترین برنامههای پیشروی هلدینگ عنوان کرد و گفت: صنعت آلومینیوم امروز یکی از صنایع استراتژیک جهان محسوب میشود. آلومینیوم چه از نظر خواص و چه از نظر ارزش، بعد از آهن کاربردیترین فلز است و تقریباً برای تمامی بخشهای صنعت اهمیت دارد.
وی افزود: با توسعه خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع
هوایی، حملونقل ریلی، ساختمان و صنایع بستهبندی، تقاضای جهانی برای این فلز همچنان روندی صعودی خواهد داشت.
وی ادامه داد: آلومینیوم جنوب به عنوان یکی از بزرگترین و مدرنترین واحدهای تولید آلومینیوم کشور، از مزیتهایی همچون مقیاس اقتصادی مناسب، فناوری بهروز، ظرفیت تولید قابل توجه و جایگاه ممتاز در زنجیره ارزش فلزات اساسی برخوردار است. با توجه به تولید پایدار شرکت، افزایش قیمت آلومینیوم و بازپرداخت بخش عمده بدهیها، در سال مالی جاری این شرکت با تحول فوقالعادهای در سودآوری خود مواجه است و گزارش ششماهه این تغییرات را نسبت به سال گذشته به خوبی نشان میدهد.
وی تصریح کرد: عرضه اولیه این شرکت علاوه بر افزایش شفافیت، امکان کشف ارزش واقعی یکی از ارزشمندترین داراییهای هلدینگ را فراهم میکند که با مشارکت سایر سهامداران این شرکت در دستور کار قرار دارد. معتقدیم این اتفاق میتواند گام مهمی در انعکاس بهتر ارزش ذاتی پرتفوی هلدینگ غدیر باشد.
وی افزود: علاوه بر سالکو، شرکت فولاد غدیر نیریز و شرکت سیمان سفید شرق نیز در برنامه عرضه اولیه قرار دارند.
توسعه زنجیره معدن و فلزات؛ از فولاد تا طلا و مس
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری غدیر در ادامه با اشاره به راهبرد توسعه سرمایهگذاریهای معدنی اظهار داشت: یکی دیگر از پروژههای راهبردی هلدینگ، پروژه معدن طلای خونیک است که امروزه با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی و سرمایهگذاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در مسیر بهرهبرداری قرار دارد.
وی افزود: این پروژه پس از تکمیل، ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ کیلوگرم شمش طلا را خواهد داشت که حاشیه سود بسیار بالایی دارد. در شرایطی که طلا همچنان به عنوان یکی از مهمترین داراییهای امن اقتصاد جهانی شناخته میشود و در مقطع فعلی بانکهای مرکزی جهان با استمرار خرید طلا، روند افزایش ذخایر طلای خود را ادامه میدهند، توسعه این معدن و افزایش ظرفیت آن و سرمایهگذاری در سایر معادن مشابه از جمله جنگسر میتواند علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، ارزش افزوده قابل توجهی برای هلدینگ ایجاد کند.
وی همچنین با اشاره به صنعت مس گفت: صنعت مس به دلیل نقش کلیدی در گذار انرژی و توسعه زیرساختهای برق، یکی از صنایع با چشمانداز بلندمدت مناسب محسوب میشود و با توسعه خودروهای برقی، زیرساختهای انتقال برق، نیروگاههای تجدیدپذیر، مراکز داده و گسترش هوش مصنوعی، تقاضا برای مس در سطح جهان به طور مستمر افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل غدیر ادامه داد: بسیاری از مؤسسات بینالمللی بر این باورند که صنعت مس در آستانه یک دوره رشد ساختاری قرار گرفته است. حضور هلدینگ در یکی از بزرگترین پروژههای معدنی کشور، جایگاه ممتازی برای بهرهمندی از این روند ایجاد میکند. مجموعه سرمایهگذاری غدیر با اشراف بر این موضوع، با مالکیت 15 درصد در پروژه بزرگ معدن مس جانجا ورود کرده است و این پروژه یکی از مهمترین سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکت محسوب میشود.
راهبرد آینده غدیر؛ رشد پایدار، بهرهوری و خلق ارزش
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری غدیر در پایان تأکید کرد: راهبرد ما در هلدینگ ایجاد رشد پایدار و سودآوری بلندمدت است؛ رشدی که بر پایه بهرهوری، نوآوری و خلق ارزش برای تمامی ذینفعان شکل بگیرد.
وی افزود: در این مسیر، بر چند محور اساسی از جمله ارتقای عملکرد زیرمجموعهها، بهینهسازی فرآیندها، توسعه سرمایهگذاری هدفمند، استفاده از فناوریهای نوین و تبدیل داراییهای غیرمولد به داراییهای مولد تمرکز داریم و علاوه بر این، با برنامهریزی جهت ایجاد یک سبد سرمایهگذاری هوشمند، متنوع و غیرمتمرکز در حوزههای فلزات گرانبها، نوآورانه، تحول دیجیتال و سایر صنایع راهبردی، ضمن کاهش ریسک سرمایهگذاری، امکان بهرهگیری از چرخههای مختلف اقتصادی را نیز فراهم خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: از منظر مالی نیز معتقدیم با عرضه اولیه شرکتهای زیرمجموعه (سالکو، سیمان سفید شرق و فولاد غدیر نیریز)، تکمیل پروژههای توسعهای، رشد سودآوری شرکتهای عملیاتی و بهرهبرداری از طرحهای معدنی، علاوه بر افزایش سودآوری مجموعه، ظرفیت افزایش ارزش خالص داراییهای هلدینگ بیش از گذشته نمایان خواهد شد.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری غدیر در پایان گفت: در مقطع فعلی خالص ارزش داراییهای شرکت سرمایهگذاری غدیر بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قیمت این شرکت در بازار سرمایه فاصله زیادی دارد. ما اطمینان داریم که آثار این اقدامات به تدریج در عملکرد عملیاتی، سودآوری و ارزش ذاتی شرکت منعکس خواهد شد و مسیر رشد پایدار هلدینگ را تقویت خواهد کرد.