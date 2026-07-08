دکتر مجید خدابخش مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم شد
وی از مدیران شناختهشده در عرصه صنعت و نفت می باشد و در دوران مدیریتش، تأثیرات چشمگیری در صنایع مختلف کشور داشته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل؛ طی حکمی از سوی دکتر امیر اکبری مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم، دکتر مجید خدابخش به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم منصوب شد.
دکتر خدابخش، دارای دکتری مدیریت دولتی و سوابق علمی درخشان است و در طی سالها فعالیت مدیریتی در پروژهها و شرکت های مختلف، توانسته به جایگاهی برجسته در این صنعت دست یابد.
همچنین، وی از مدیران شناختهشده در عرصه صنعت و نفت می باشد و در دوران مدیریتش، تأثیرات چشمگیری در صنایع مختلف کشور داشته است.