دکتر مجید خدابخش مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ طی حکمی از سوی دکتر امیر اکبری مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم، دکتر مجید خدابخش به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم منصوب شد.

دکتر خدابخش، دارای دکتری مدیریت دولتی و سوابق علمی درخشان است و در طی سال‌ها فعالیت‌ مدیریتی در پروژه‌ها و شرکت های مختلف، توانسته به جایگاهی برجسته در این صنعت دست یابد.

همچنین، وی از مدیران شناخته‌شده در عرصه صنعت و نفت می باشد و در دوران مدیریتش، تأثیرات چشمگیری در صنایع مختلف کشور داشته است.

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