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ثبت رکورد تاریخی تولید ۴۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن در پتروشیمی جم برای نخستین بار

ثبت رکورد تاریخی تولید ۴۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن در پتروشیمی جم برای نخستین بار
کد خبر : 1815289
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شرکت پتروشیمی جم برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود موفق شد با ثبت تولید تجمعی بیش از ۴۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سبک و سنگین تا پایان سال، رکوردی کم‌نظیر معادل ۳۳ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی و طراحی واحدها به ثبت برساند؛ دستاوردی که با اجرای پروژه‌های بهبود فرآیند و نصب تجهیزات جدید محقق شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی جم، این شرکت با تکیه بر دانش فنی داخلی، تلاش شبانه‌روزی کارکنان و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی تولید، موفق شد برای نخستین بار رکورد تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سبک و سنگین را تا پایان سال محقق کند؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش ۳۳ درصدی تولید نسبت به ظرفیت اسمی و طراحی واحدهای تولیدی است.

این موفقیت در پی نصب درایر جدید و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر در راستای بهبود فرآیند تولید، افزایش پایداری عملیاتی و کاهش محدودیت‌های فنی به دست آمده و گامی مهم در مسیر ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف کلان شرکت محسوب می‌شود.

ثبت این رکورد تاریخی، بیانگر توانمندی بالای پتروشیمی جم در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مدیریت هوشمندانه تولید و حرکت در مسیر توسعه پایدار است؛ دستاوردی که علاوه بر تأمین پایدار نیاز بازار داخلی، نقش مؤثری در افزایش توان صادراتی و تقویت جایگاه بین‌المللی شرکت ایفا خواهد کرد.

پتروشیمی جم با استمرار برنامه‌های توسعه‌ای، نوسازی تجهیزات و ارتقای فرآیندها، دستیابی به رکوردهای جدید تولید و خلق ارزش افزوده بیشتر برای ذی‌نفعان را در دستور کار خود قرار داده است.

 

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