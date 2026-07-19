به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی جم، این شرکت با تکیه بر دانش فنی داخلی، تلاش شبانه‌روزی کارکنان و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی تولید، موفق شد برای نخستین بار رکورد تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سبک و سنگین را تا پایان سال محقق کند؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش ۳۳ درصدی تولید نسبت به ظرفیت اسمی و طراحی واحدهای تولیدی است.

این موفقیت در پی نصب درایر جدید و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر در راستای بهبود فرآیند تولید، افزایش پایداری عملیاتی و کاهش محدودیت‌های فنی به دست آمده و گامی مهم در مسیر ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف کلان شرکت محسوب می‌شود.

ثبت این رکورد تاریخی، بیانگر توانمندی بالای پتروشیمی جم در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مدیریت هوشمندانه تولید و حرکت در مسیر توسعه پایدار است؛ دستاوردی که علاوه بر تأمین پایدار نیاز بازار داخلی، نقش مؤثری در افزایش توان صادراتی و تقویت جایگاه بین‌المللی شرکت ایفا خواهد کرد.

پتروشیمی جم با استمرار برنامه‌های توسعه‌ای، نوسازی تجهیزات و ارتقای فرآیندها، دستیابی به رکوردهای جدید تولید و خلق ارزش افزوده بیشتر برای ذی‌نفعان را در دستور کار خود قرار داده است.

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