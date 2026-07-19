ثبت رکورد تاریخی تولید ۴۰۰ هزار تن پلیاتیلن در پتروشیمی جم برای نخستین بار
شرکت پتروشیمی جم برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود موفق شد با ثبت تولید تجمعی بیش از ۴۰۰ هزار تن پلیاتیلن سبک و سنگین تا پایان سال، رکوردی کمنظیر معادل ۳۳ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی و طراحی واحدها به ثبت برساند؛ دستاوردی که با اجرای پروژههای بهبود فرآیند و نصب تجهیزات جدید محقق شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت پتروشیمی جم، این شرکت با تکیه بر دانش فنی داخلی، تلاش شبانهروزی کارکنان و اجرای برنامههای بهینهسازی تولید، موفق شد برای نخستین بار رکورد تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن پلیاتیلن سبک و سنگین را تا پایان سال محقق کند؛ رقمی که نشاندهنده افزایش ۳۳ درصدی تولید نسبت به ظرفیت اسمی و طراحی واحدهای تولیدی است.
این موفقیت در پی نصب درایر جدید و اجرای مجموعهای از اقدامات مؤثر در راستای بهبود فرآیند تولید، افزایش پایداری عملیاتی و کاهش محدودیتهای فنی به دست آمده و گامی مهم در مسیر ارتقای بهرهوری و تحقق اهداف کلان شرکت محسوب میشود.
ثبت این رکورد تاریخی، بیانگر توانمندی بالای پتروشیمی جم در استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، مدیریت هوشمندانه تولید و حرکت در مسیر توسعه پایدار است؛ دستاوردی که علاوه بر تأمین پایدار نیاز بازار داخلی، نقش مؤثری در افزایش توان صادراتی و تقویت جایگاه بینالمللی شرکت ایفا خواهد کرد.
پتروشیمی جم با استمرار برنامههای توسعهای، نوسازی تجهیزات و ارتقای فرآیندها، دستیابی به رکوردهای جدید تولید و خلق ارزش افزوده بیشتر برای ذینفعان را در دستور کار خود قرار داده است.