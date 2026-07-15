مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی جم با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم؛ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 شرکت پتروشیمی جم راس ساعت 10:30 صبح یکشنبه 21 تیرماه 1405 با حضور 8/80 درصدی سهامداران در مرکز همایشهای بین المللی رایزن در تالار رسول اکرم ( ص) برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی جم با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و با اعلام حضور حداکثری سهامداران، رسمیت جلسه اعلام شد.گفتنی است: پس از استقرار اعضای هیئت رئیسه، دکتر امیر اکبری مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم به عنوان دبیر مجمع به ارائه گزارشی از فعالیت هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 1404 پرداخت و یادآور شد، امروز رشد سودآوری شرکت پتروشیمی جم، حاصل اجرای هم‌زمان چند برنامه از جمله: کاهش هزینه‌ها، اصلاح ترکیب خوراک، افزایش تولید و تغییر بازارهای هدف صادراتی جدید به دست توانمند مدیران و متخصصان با تجربه پتروشیمی جم است.

وی خاطر نشان کرد: سال ۱۴۰۴ برای پتروشیمی جم، سال رکوردشکنی، تاب‌آوری در برابر جنگ و تداوم تولید با وجود حملات دشمن بوده است.در ادامه‌ی این جلسه نماینده سازمان حسابرسی به ارائه گزارش سازمان حسابرسی پرداخته و بندهای این گزارش را به شرح زیر با حضور اکثریت سهامداران قرائت کرد.

دستور جلسه:– استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی– تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29– انتخاب حسابرس و بازرس قانونی– انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار– تقسیم سود صاحبان سهام– تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت– و سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن، در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی جم تمامی موارد دستور جلسه یک به یک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با رای حداکثری سهامداران مورد تصویب واقع شد.

همچنین در پایان جلسه مجمع عمومی، با پیشنهاد پرداخت سود نقدی به مبلغ 4166 ریال به ازای هر سهم، مورد موافقت اعضاء و سهامداران قرار گرفت.

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