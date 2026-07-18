به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این آزمایشگاه در زمینی به مساحت ۶۵۶ مترمربع احداث و با اتکا به دانش، تخصص و توان متخصصان داخلی شرکت تجهیز و راه‌اندازی شده است. افتتاح این مجموعه در جریان دیدار هیئت بازدیدکننده با دکتر میراشرفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز، انجام شد.

احداث آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ در راستای توسعه زیرساخت‌های تخصصی شرکت و پاسخگویی به نیازهای رو‌به‌رشد مجتمع، هم‌زمان با اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز از جمله پروژه‌های پلی‌اتیلن سنگین (HDPE)، پلی‌پروپیلن (PP)، تصفیه و استفاده از پساب شهری و سایر طرح‌های توسعه‌ای انجام شده است تا ظرفیت‌های آزمایشگاهی متناسب با توسعه فعالیت‌های تولیدی و فنی شرکت ارتقا یابد.

آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های نوین آزمایشگاهی، نقش مهمی در ارتقای نظام کنترل کیفیت، پایش فرآیندهای تولید و تحقق الزامات زیست‌محیطی مجتمع ایفا می‌کند. انجام آزمون‌های تخصصی آب و روغن واحدهای مختلف، آنالیز پساب شهری و پساب واحدهای یوتیلیتی، از مهم‌ترین مأموریت‌ها و خدمات فنی این مجموعه به شمار می‌رود.

راه‌اندازی این آزمایشگاه، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های تخصصی پتروشیمی تبریز، افزایش دقت و سرعت خدمات آزمایشگاهی، ارتقای قابلیت‌های پایش کیفی و تقویت الزامات زیست‌محیطی مجتمع محسوب می‌شود و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای و بهبود مستمر فرآیندهای عملیاتی شرکت، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

کنترل کیفیت در صنعت پتروشیمی، یکی از ارکان اساسی تضمین پایداری تولید، حفظ کیفیت محصولات، افزایش ایمنی فرآیندها و صیانت از محیط‌زیست به شمار می‌رود. توسعه و تجهیز زیرساخت‌های آزمایشگاهی، امکان پایش دقیق مواد اولیه، فرآیندهای تولید و محصولات نهایی را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، کاهش ریسک‌های عملیاتی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و پاسخگویی به استانداردهای ملی و بین‌المللی ایفا می‌کند؛ موضوعی که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید، اهمیت آن برای پتروشیمی تبریز بیش از پیش نمایان می‌شود.

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