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توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی با اتکا به توان متخصصان داخلی در پتروشیمی تبریز

توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی با اتکا به توان متخصصان داخلی در پتروشیمی تبریز
کد خبر : 1814908
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هم‌زمان با بازدید دکتر صادقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، و مهندس هاشمی، مدیرعامل گروه نفت و گاز پارسیان، از مجتمع پتروشیمی تبریز، آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ این شرکت با حضور مدیرعامل ساتا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این آزمایشگاه در زمینی به مساحت ۶۵۶ مترمربع احداث و با اتکا به دانش، تخصص و توان متخصصان داخلی شرکت تجهیز و راه‌اندازی شده است. افتتاح این مجموعه در جریان دیدار هیئت بازدیدکننده با دکتر میراشرفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز، انجام شد.

احداث آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ در راستای توسعه زیرساخت‌های تخصصی شرکت و پاسخگویی به نیازهای رو‌به‌رشد مجتمع، هم‌زمان با اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز از جمله پروژه‌های پلی‌اتیلن سنگین (HDPE)، پلی‌پروپیلن (PP)، تصفیه و استفاده از پساب شهری و سایر طرح‌های توسعه‌ای انجام شده است تا ظرفیت‌های آزمایشگاهی متناسب با توسعه فعالیت‌های تولیدی و فنی شرکت ارتقا یابد.

آزمایشگاه مرکزی شماره ۲ با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های نوین آزمایشگاهی، نقش مهمی در ارتقای نظام کنترل کیفیت، پایش فرآیندهای تولید و تحقق الزامات زیست‌محیطی مجتمع ایفا می‌کند. انجام آزمون‌های تخصصی آب و روغن واحدهای مختلف، آنالیز پساب شهری و پساب واحدهای یوتیلیتی، از مهم‌ترین مأموریت‌ها و خدمات فنی این مجموعه به شمار می‌رود.

راه‌اندازی این آزمایشگاه، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های تخصصی پتروشیمی تبریز، افزایش دقت و سرعت خدمات آزمایشگاهی، ارتقای قابلیت‌های پایش کیفی و تقویت الزامات زیست‌محیطی مجتمع محسوب می‌شود و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای و بهبود مستمر فرآیندهای عملیاتی شرکت، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

کنترل کیفیت در صنعت پتروشیمی، یکی از ارکان اساسی تضمین پایداری تولید، حفظ کیفیت محصولات، افزایش ایمنی فرآیندها و صیانت از محیط‌زیست به شمار می‌رود. توسعه و تجهیز زیرساخت‌های آزمایشگاهی، امکان پایش دقیق مواد اولیه، فرآیندهای تولید و محصولات نهایی را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، کاهش ریسک‌های عملیاتی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و پاسخگویی به استانداردهای ملی و بین‌المللی ایفا می‌کند؛ موضوعی که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید، اهمیت آن برای پتروشیمی تبریز بیش از پیش نمایان می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی با اتکا به توان متخصصان داخلی در پتروشیمی تبریز

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