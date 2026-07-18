تقدیر مدیرعامل ساتا از اقتدار صنعتی پتروشیمی تبریز؛ «کارستان کردهاید و مسیر پیشرفت شتاب گرفته است»
دکتر صادقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، به همراه مهندس هاشمی، مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و هیئت همراه، با حضور در مجتمع پتروشیمی تبریز، از بخشهای مختلف این مجتمع بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در جریان این بازدید، دکتر میراشرفی، مدیرعامل شرکت، گزارشی از عملکرد پتروشیمی تبریز در حوزههای تولید، اجرای پروژههای توسعهای، بومیسازی تجهیزات، مدیریت بحران، استمرار تولید و برنامههای پیشرو ارائه کرد.
بازدید با حضور در جوار یادمان شهید گمنام آغاز شد؛ جایی که حاضران با قرائت فاتحه و اهدای صلوات، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر استمرار مسیر عزت، ایثار و خدمت در سنگر تولید تأکید کردند. در ادامه نیز با حضور دکتر صادقی از کارگران نمونه مجتمع تجلیل شد؛ اقدامی که بیانگر جایگاه ارزشمند سرمایه انسانی در تحقق اهداف تولید و توسعه است.
در ادامه، مدیرعامل ساتا با غرس نهال امید در فضای سبز مجتمع، بر اهمیت توسعه پایدار، حفاظت از محیطزیست و آیندهنگری در مسیر پیشرفت صنعت کشور تأکید کرد.
هیئت بازدیدکننده سپس از نمایشگاه دستاوردهای واحد مهندسی ساخت بازدید کردند و از نزدیک با توانمندیهای این مجموعه در حوزه طراحی، مهندسی معکوس، ساخت و بومیسازی تجهیزات راهبردی صنعت پتروشیمی آشنا شدند. واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز با اتکا به دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود، موفق به طراحی و ساخت صدها قطعه حساس مورد استفاده در اکسترودرها، کمپرسورها، پمپها، شیرآلات صنعتی، ماشینآلات فرآیندی و سایر تجهیزات راهبردی شده و همچنین دانش فنی ساخت بیش از یکهزار و ۳۰۰ قطعه را بومیسازی کرده است؛ دستاوردی که ضمن کاهش وابستگی به خارج، نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، استمرار تولید و صرفهجویی اقتصادی داشته است.
دکتر صادقی پس از بازدید از این بخش، با تمجید از توان متخصصان پتروشیمی تبریز اظهار داشت: «مایه افتخار است که تیمی متخصص، مجرب و دانشمحور با تکیه بر باور "ما میتوانیم" توانسته است بخش قابل توجهی از نیازهای راهبردی شرکت را در داخل تأمین کند. این نشان میدهد ارادهای ارزشمند در این مجموعه شکل گرفته است. امیدواریم در آینده نزدیک اخبار بسیار خوبی از این حوزه بشنویم و اطمینان میدهیم هر حمایتی برای ادامه این مسیر لازم باشد، در کنار شما خواهیم بود. مشاهده این میزان از همدلی و کار تیمی در ساخت قطعات حساس، خستگی را از تن ما بیرون کرد.»
وی با اشاره به روند پیشرفت این مجتمع خصوصا در بخش پروژهها و طرحها، تصریح کرد: «در پتروشیمی تبریز کارستان کردهاید؛ مسیر حرکت این شرکت نسبت به گذشته بسیار رو به جلو بوده است. امروز بهخوبی میتوان مشاهده کرد که شرایط این شرکت رو به جلو است.»
مهندس هاشمی، مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، نیز در این بازدید با قدردانی از تلاشهای کارکنان پتروشیمی تبریز اظهار داشت: همافزایی میان پتروشیمی تبریز و پالایش نفت تبریز میتواند زمینهساز افزایش بهرهوری، سودآوری و توسعه هر دو مجموعه باشد و این رویکرد بهصورت جدی از سوی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دنبال میشود. وی با اشاره به عملکرد کارکنان مجتمع در دوران جنگ، افزود: کارکنان پتروشیمی تبریز در آن روزهای دشوار سنگ تمام گذاشتند و با وجود همه محدودیتها و مشکلات، موفق شدند هم بالاترین میزان تولید را حفظ کنند، هم پروژههای توسعهای را با سرعت مطلوب پیش ببرند و هم سودآوری شرکت را در سطح قابل توجهی استمرار بخشند.
در بخش پایانی این بازدید، هیئت همراه از واحد آسیبدیده در حمله اخیر دشمن متجاوز و روند پاکسازی و بازسازی آن بازدید کردند و در جریان اقدامات انجامشده برای مهار حادثه، ایمنسازی، پاکسازی و بازگرداندن واحد به شرایط پایدار قرار گرفتند.
دکتر صادقی در این بخش، با تقدیر ویژه از کارکنان عملیاتی، آتشنشانی، HSE، تعمیرات، بهرهبرداری و تمامی دستاندرکاران حاضر در صحنه، سرعت عمل، هماهنگی و مدیریت حرفهای آنان در اطفای بهموقع حریق، جلوگیری از گسترش خسارات، اجرای عملیات پاکسازی و بازگشت سریع به شرایط پایدار را ستود و تأکید کرد: عملکرد پتروشیمی تبریز در مدیریت این حادثه، استمرار تولید و حفظ پایداری مجتمع، نمونهای ارزشمند از انسجام سازمانی، آمادگی عملیاتی، توان فنی و روحیه مسئولیتپذیری متخصصان این شرکت است و شایسته تقدیر و مایه افتخار صنعت کشور به شمار میرود.