ایرانول ۶ همت سود تقسیم کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایرانول، مجمع سالانه شرکت نفت ایرانول 10 ام تیرماه 1405 با حضور ۸۶.۸۸درصد سهامداران این شرکت در مرکز همایش‌های بین‌المللی موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی برگزار و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد ۶ همت و ۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر سهم توزیع شود.

براساس این گزارش، جواد نجم الدین مدیرعامل شرکت نفت ایرانول درباره عملکرد سال مالی قبل، گزارشی ارایه و اعلام کرد و گفت: ایرانول در سال مالی گذشته 6.3 همت سود خالص تولید کرده که این رقم با افزایش 119 درصدی نسبت به سال گذشته رکورد سود خالص را شکسته است. همچنین فروش ریالی شرکت نیز بیش از 34 همت و با افزایش 56 درصدی نسبت به سال 1403 همراه بوده است.

نجم الدین در ادامه با اشاره به نقاط عطف عملکرد سال گذشته شرکت نفت ایرانول افزود: ثبت بالاترین رکورد تولید محصول نهایی ماهیانه در تاریخ ایرانول در دی ماه با بیش از 19.6 میلیون لیتر، ثبت بالاترین رکورد تولید پالایشی ماهیانه شهریور و دی ماه در سنوات ایرانول و ثبت رکورد تولید پالایشی در فصل زمستان با 145 هزار متر مکعب از جمله دستاورهای ارزشمند این شرکت در سال گذشته به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در ادامه بومی سازی تولید پکیج مواد افزودنی روانکار را به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آتی شرکت عنوان کرد و توضیح داد: پروژه بومی‌سازی تولید پکیج مواد افزودنی روانکارهای صنعتی و خودرویی با هدف دستیابی به دانش فنی، تکمیل زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به واردات در دستور کار قرار گرفته است.این پروژه با توسعه فرمولاسیون پایدار و استفاده از مواد اولیه قابل تأمین در بازارهای داخلی و منطقه‌ای، زمینه تولید انبوه پکیج‌های افزودنی رقابت‌پذیر را فراهم می‌کند. بهره‌برداری از این طرح، موجب کاهش ارزبری و صرفه‌جویی در منابع ارزی کشور و ارتقای استقلال فناورانه و توسعه بازارهای صادراتی خواهد شد.

وی در ادامه به پروژه لوله کشی آب پساب از تصفیه خانه ری تا پالایشگاه تهران و احداث تصفیه‌خانه و خرید، اجرا، نصب و راه اندازی یک دستگاه PSA جهت تولید نیتروژن در پالایشگاه روغن سازی تهران و طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی یک دستگاه فیلتر خلاء دوار در واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی آبادان را از دیگر پروژه های آتی این شرکت معرفی کرد.

به گفته نجم‌الدین راه‌اندازی سیستم کاتدیک مخازن و لوله کشی زیرزمینی روغن سازی تهران و طراحی و ساخت 4 دستگاه مخزن ذخیره وکس در روغن سازی تهران از دیگر برنامه‌هایی هستند که در دستور کار شرکت قرار دارند.

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