به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در این نشست که به ریاست دکتر ابراهیم صادقی، نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان برگزار شد، گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی و مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مورد بررسی قرار گرفت و سهامداران ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت، بر تداوم مسیر توسعه، افزایش بهره‌وری و اجرای طرح‌های راهبردی تأکید کردند.

سالی متفاوت؛ از اورهال تاریخی تا مدیریت شرایط جنگ

در ابتدای جلسه، دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت، با ارائه گزارشی جامع از عملکرد سال ۱۴۰۴، این سال را یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین دوره‌های فعالیت پتروشیمی تبریز توصیف کرد و گفت: با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، شرکت توانست روند تولید، فروش و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود را به طور کامل حفظ کند.

وی گفت: پتروشیمی تبریز در سال گذشته هم‌زمان با اجرای یکی از بزرگ‌ترین تعمیرات اساسی تاریخ خود، با شرایط ویژه ناشی از جنگ ۱۲ روزه، محدودیت‌های ناشی از جنگ رمضان، اختلال در زنجیره تأمین و حملات دشمن به زیرساخت‌های کشور مواجه شد، اما با اتکا به توان متخصصان داخلی، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منسجم، موفق شد تعمیرات اساسی را بدون حادثه به پایان رسانده و استمرار تولید را حفظ کند.

استمرار تولید و تحقق اهداف عملیاتی در بحرانی‌ترین شرایط

مدیرعامل شرکت با اشاره به عملکرد تولید مجتمع اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ مجموع تولید شرکت به بیش از ۸۰۰ هزار تن رسید؛ دستاوردی که با توجه به شرایط خاص کشور و توقف‌های ناشی از تعمیرات اساسی و محدودیت‌های جنگ، بیانگر ظرفیت بالای عملیاتی، آمادگی فنی و انعطاف‌پذیری این مجتمع است.

رشد فروش و تقویت جایگاه اقتصادی پتروشیمی تبریز

میراشرفی با اشاره به عملکرد اقتصادی شرکت خاطرنشان کرد: ارزش کل فروش پتروشیمی تبریز در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافت و ارزش فروش داخلی نیز با رشد ۳۴ درصدی همراه بود. این موفقیت نتیجه تمرکز بر بازارهای سودآور، مدیریت هوشمندانه فروش و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازار داخلی بوده است.

وی افزود: روند رو به رشد سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص شرکت نیز در سال گذشته استمرار یافت و علی‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، خوراک، انرژی و خدمات، پتروشیمی تبریز توانست با کنترل هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود ترکیب فروش، عملکرد مالی مطلوبی را به ثبت برساند.

پیشرفت پروژه‌های توسعه؛ راهبرد اصلی پتروشیمی تبریز

مدیرعامل شرکت در ادامه، آخرین وضعیت پروژه‌های توسعه‌ای را تشریح کرد و گفت: طرح پلی‌اتیلن سنگین با ظرفیت ۳۱۰ هزار تن با پیشرفت مناسب در حال اجراست و پروژه اتیل‌بنزن و استایرن منومر نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای شرکت دنبال می‌شود.

وی همچنین از اجرای پروژه انتقال و تصفیه پساب شهری، تکمیل واحد پلی‌پروپیلن، توسعه زیرساخت‌های انرژی و پروژه‌های آفسایت به عنوان برنامه‌های راهبردی شرکت برای افزایش ظرفیت تولید، تنوع محصولات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر یاد کرد.

گامی مهم برای ورود به بورس؛ زمینه‌ساز ارتقای شفافیت و توسعه سرمایه‌گذاری

میراشرفی از نهایی شدن فرآیند پذیرش سهام پتروشیمی تبریز در بورس اوراق بهادار تهران خبر داد و اظهار داشت: این اقدام، زمینه‌ساز ارتقای شفافیت، توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش ارزش شرکت خواهد بود.

بهره‌وری؛ مزیت رقابتی برای توسعه پایدار

در بخش دیگری از گزارش، مدیرعامل شرکت به دستاوردهای حوزه انرژی و محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: با اجرای پروژه‌های اصلاحی و بهینه‌سازی فرایندها، شاخص مصرف انرژی ۲۲ درصد و شاخص مصرف آب ۱۹ درصد نسبت به شاخص طراحی کاهش یافت که علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها، نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار شرکت ایفا کرده است.

نوآوری، توسعه محصولات و خودکفایی؛ شاه کلید فناورانه در پتروشیمی تبریز

وی همچنین از تولید گریدهای جدید ABS رنگی، توسعه محصول جدید برش هیدروکربن‌های C5+، تولید پلی‌استایرن انبساطی با محتوای پنتان پایین و توسعه ساخت داخل قطعات راهبردی به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای حوزه تحقیق و توسعه در سال ۱۴۰۴ نام برد و افزود: این اقدامات ضمن کاهش وابستگی به خارج، زمینه توسعه صادرات، افزایش ارزش افزوده و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز صنایع پایین‌دستی را فراهم کرده است.

تقدیر سهامداران از عملکرد مدیریت در شرایط بحران

در پایان این مجمع، سهامداران ضمن قدردانی از عملکرد هیئت‌مدیره و مدیریت شرکت، عبور موفق پتروشیمی تبریز از شرایط دشوار سال ۱۴۰۴ را نتیجه برنامه‌ریزی، مدیریت هوشمند، توان فنی کارکنان و نگاه توسعه‌محور شرکت دانستند و بر ضرورت استمرار روند سودآوری، تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های توسعه‌ای، تأمین پایدار خوراک و حفظ جایگاه رقابتی شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تأکید کردند.

پتروشیمی تبریز امروز با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص، توسعه فناوری، اجرای طرح‌های راهبردی و افزایش بهره‌وری، مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشروترین مجتمع‌های پتروشیمی منطقه را با قدرت دنبال می‌کند؛ مسیری که نویدبخش آینده‌ای روشن برای سهامداران، کارکنان و صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.

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