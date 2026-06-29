به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این اقدام با هدف توسعه همکاری‌های هدفمند با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و صاحبان ایده و همچنین پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انجام شده است.

در این پورتال، متقاضیان می‌توانند ضمن مشاهده نیازهای فناورانه اعلام‌شده، به مستندات مرتبط دسترسی داشته باشند و پیشنهادها و پروپوزال‌های تخصصی خود را به‌صورت مستقیم ثبت و ارسال کنند.

پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت پیشنهادهای خود می‌توانند به نشانی parsan-inotec.com مراجعه کنند.

انتهای پیام/