پورتال نوآوری پارسیان، میزبان ایدهها و راهکارهای فناورانه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شد
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در راستای توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور، فرآیند دریافت، بررسی و ارزیابی ایدهها و پروپوزالهای فناورانه را از طریق پورتال تخصصی نوآوری، فناوری و دانشبنیان خود آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این اقدام با هدف توسعه همکاریهای هدفمند با دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان، فناوران و صاحبان ایده و همچنین پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انجام شده است.
در این پورتال، متقاضیان میتوانند ضمن مشاهده نیازهای فناورانه اعلامشده، به مستندات مرتبط دسترسی داشته باشند و پیشنهادها و پروپوزالهای تخصصی خود را بهصورت مستقیم ثبت و ارسال کنند.
پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت پیشنهادهای خود میتوانند به نشانی parsan-inotec.com مراجعه کنند.