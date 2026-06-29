آغاز دوره آموزشی HSE با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و توانمندسازی کارکنان مجتمع

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این دوره آموزشی به مدت سه روز و با محوریت مباحثی از جمله آشنایی با خطرات مواد شیمیایی، شناخت مخاطرات شغلی، مقررات ایمنی عمومی و صنعتی، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و سایر موضوعات تخصصی مرتبط برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این دوره که در سالن آمفی‌تئاتر آموزش مجتمع برگزار می‌شود، ضمن آشنایی با الزامات، ضوابط و اصول ایمنی، مهارت‌های لازم برای پیشگیری از حوادث، کاهش مخاطرات و ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط کار را فرا می‌گیرند.

برگزاری این دوره در راستای ارتقای آمادگی کارکنان و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی، گامی مؤثر در جهت افزایش ایمنی، سلامت و پایداری فعالیت‌های عملیاتی مجتمع به شمار می‌رود.

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