آغاز دوره آموزشی HSE با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و توانمندسازی کارکنان مجتمع
در راستای ارتقای سطح دانش ایمنی، توسعه فرهنگ HSE و توانمندسازی سرمایه انسانی، دوره آموزش ایمنی عمومی HSE ویژه کارکنان و همکاران در مجتمع پتروشیمی تبریز در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این دوره آموزشی به مدت سه روز و با محوریت مباحثی از جمله آشنایی با خطرات مواد شیمیایی، شناخت مخاطرات شغلی، مقررات ایمنی عمومی و صنعتی، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و سایر موضوعات تخصصی مرتبط برگزار میشود.
شرکتکنندگان در این دوره که در سالن آمفیتئاتر آموزش مجتمع برگزار میشود، ضمن آشنایی با الزامات، ضوابط و اصول ایمنی، مهارتهای لازم برای پیشگیری از حوادث، کاهش مخاطرات و ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط کار را فرا میگیرند.
برگزاری این دوره در راستای ارتقای آمادگی کارکنان و نهادینهسازی فرهنگ ایمنی، گامی مؤثر در جهت افزایش ایمنی، سلامت و پایداری فعالیتهای عملیاتی مجتمع به شمار میرود.