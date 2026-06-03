رییس هیات مدیره ومهان:
اعلام جزئیات خرید بلوک ۵ درصدی تابان فردا
رییس هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) جزئیات خرید بلوک ۵ درصدی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اهداف، «حبیب خراسانی»، رییس هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) از خرید پنج درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا خبر داد و گفت: در این معامله بلوک ۵ درصدی (معادل ۱۵ میلیارد سهم) از هلدینگ گروه پتروشیمی تابان فردا به سبد سرمایهگذاری سرمایهگذاری شرکت مهر آیندگان پیوست.
وی ادامه داد: بنا بر مصوبه رسمی هیئتمدیره و گزارش ارزشگذاری، ۵ درصد از کل سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بر مبنای ۵۰ درصد خالص ارزش روز داراییها (NAV)، رقم ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که از این میزان، بخش نقدی معادل ۵.۷ هزار میلیارد تومان است.
رئیس هیات مدیره «ومهان» گفت: باقیمانده ثمن معامله به میزان ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان طی ۴ قسط مساوی ۹.۱ هزار میلیارد تومانی از سال ۱۴۰۶ الی ۱۴۰۹ تسویه خواهد شد.
خراسانی تاکید کرد: این اقدام استراتژیک که حاصل تأیید کمیتههای تخصصی سرمایهگذاری و حسابرسی است، باهدف تمرکز بر افزایش سود نقدی و خلق ارزش افزوده پایدار برای سرمایهگذاران و ذینفعان طراحی و با موفقیت به مرحله اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه بررسی ساختار مالی گروه پتروشیمی تابان فردا بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه نشان میدهد که این هلدینگ در دوره دوازدهماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ موفق به ثبت سود خالص معادل ۲۱ هزار میلیارد تومانی شده است، افزود: سرمایهگذاری در سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بهعنوان یک هلدینگ تراز اول پتروشیمی، به دلیل دارا بودن فرآیند سودآوری پایدار و توانمندی ممتاز در صنایع بالادستی و پاییندستی، یک مزیت رقابتی منحصربهفرد و ماندگار را تزریق میکند.
رئیس هیات مدیره ومهان گفت: تملک این دارایی ارزشمند به دلیل عایدی نقدی و درصد تقسیم سود بالا، علاوه بر تضمین جریانات نقدی ورودی، ساختار مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان را تقویت کرده و اثرات درآمدی پایدار و بلندمدتی بر ثروتآفرینی سبد سرمایهگذاری سهامداران بر جای میگذارد.