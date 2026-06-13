به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، احمد عمویی، مدیر خدمات مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، با اشاره به برگزاری جلسات ارزیابی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه این گروه اظهار داشت: با توجه به تاکید و دستور مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف و همچنین راهنمایی و حمایتهای مشاور اجرایی مدیرعامل آقای فاطمی پور، فرآیند سنجش و ارزیابی مدیران عامل و اعضای هیئت عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه از ابتدای سال جاری به‌صورت رسمی آغاز شد

وی با اشاره به ابعاد این طرح در حوزه حاکمیت شرکتی افزود: تاکنون فرآیند ارزیابی تخصصی ۲۳ نفر از مدیران عامل شرکت‌های لایه اول و ۲۷ نفر از مدیران عامل شرکت‌های لایه دوم گروه اهداف با موفقیت انجام شده است.

عمویی گفت: ارزیابی عملکرد مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره با این رویکرد تخصصی و علمی، برای نخستین بار در گروه سرمایه‌گذاری اهداف طراحی و اجرا شده است. مأموریت اصلی این ارزیابی‌ها، سنجش تخصصی و نظارت بر عملکرد فردی و مدیریتی مدیران است و هیچ‌گونه تداخلی با ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ندارد؛ چرا که این مسئولیت در ساختار گروه بر عهده معاونت دیگری است.

مدیر خدمات مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در تشریح شاخص‌های ارزیابی تصریح کرد: معیارها در دو بخش اصلی تعریف شده‌اند؛ نخست، شاخص‌های فردی شامل معیارهای کمی و کیفی نظیر میزان اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌های راهبردی و بهبود عملکرد عملیاتی شرکت، و دوم، شاخص‌های جمعی که بر اساس معیارهای مالی از جمله میزان سودآوری شرکت سنجیده می‌شوند. در نتیجه، عملکرد مدیران به‌صورت چندبعدی و با ترکیب این شاخص‌ها ارزیابی می‌شود.

عمویی با اشاره به دستاوردهای جانبی این ارزیابی‌ها در شناسایی فرصت‌های بهبود، موضوع هم‌افزایی را یکی از نیازهای راهبردی گروه دانست و اظهار داشت: در جریان ارزیابی‌ها و بازدیدهای میدانی از شرکت‌های تابعه، ضرورت تقویت هم‌افزایی میان هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بیش از پیش نمایان شد. از یک سو نیازهای متعددی در شرکت‌ها شناسایی شد و از سوی دیگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی در درون گروه وجود داشت که نبود سازوکاری نظام‌مند برای اتصال این دو بخش، به‌عنوان یک خلأ جدی احساس می‌شد.

وی افزود: در پاسخ به این نیاز، مدل جامع هم‌افزایی مبتنی بر شناسایی نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها در هلدینگ‌های چندرشته‌ای طراحی شده است. این مدل به‌صورت بومی و متناسب با معماری سازمانی گروه اهداف پیاده‌سازی خواهد شد.

مدیر خدمات مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اهداف درباره ساختار اجرایی این مدل توضیح داد: گام نخست، شناسایی دقیق توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، خدمات و همچنین نیازهای خرید و تأمین شرکت‌های زیرمجموعه است که خروجی آن، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و پویای شرکت‌های گروه خواهد بود. در مرحله بعد، موتور تحلیل و تطبیق فعال می‌شود تا ارتباطی مؤثر، اقتصادی و نظام‌مند میان نیازهای یک شرکت و توانمندی‌های شرکت دیگر در درون گروه برقرار شود و نیازهای داخلی تا حد امکان از ظرفیت‌های موجود تأمین گردد.

وی مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح را جلوگیری از خروج نقدینگی از گروه، افزایش سودآوری شرکت‌ها، تقویت همکاری‌های متقابل، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های خالی و در نهایت ارزش‌آفرینی پایدار برای گروه سرمایه‌گذاری اهداف عنوان کرد و افزود: تمامی این اقدامات در راستای خلق ارزش بلندمدت برای گروه برنامه‌ریزی شده است.

عمویی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو اظهار داشت: اجرای چنین طرحی با موانع ساختاری و رفتاری همراه است، اما با طراحی سازوکارهای مناسب برای حل تعارضات، مدیریت شکایات و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، می‌توان ریسک‌های احتمالی را کنترل کرد. در این میان، حفظ رقابت‌پذیری و کیفیت خدمات از اصول اساسی طرح است و همکاری‌های درون‌گروهی نباید به انحصار، کاهش کیفیت یا افزایش بهای تمام‌شده منجر شود.

وی در پایان با تأکید بر الزامات اجرایی این تحول گفت: تحقق کامل این مدل نیازمند حمایت و همراهی مدیریت ارشد گروه است. با تداوم این حمایت‌ها، امکان ایجاد یک ساختار تخصصی و مستقل برای راهبری و اجرای نظام‌مند برنامه‌های هم‌افزایی نیز فراهم خواهد شد. البته پیش‌شرط موفقیت این طرح، تقویت اعتماد متقابل میان شرکت‌ها و شفافیت در تبادل اطلاعات است. اجرای موفق این برنامه می‌تواند به چابک‌سازی سازمانی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در گروه سرمایه‌گذاری اهداف منجر شود.

در همین راستا، نخستین جلسه هم‌افزایی گروه سرمایه‌گذاری اهداف به میزبانی محمدمهدی مؤمن‌زاده، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان و با حضور مدیران عامل شرکت‌های توربوکمپرسور نفت، اویک و سرمایه‌گذاری صنعت نفت برگزار شد. در ابتدای این نشست، احمد عمویی ضمن تشریح مدل هم‌افزایی طراحی‌شده، اهداف، سازوکار اجرایی و دستاوردهای مورد انتظار این طرح را تبیین کرد. سپس آقایان سیدجواد حسینی، محمدعلی شفیعی، کمال علیپور و محمدمهدی مؤمن‌زاده دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره این مدل ارائه کرده و بر حمایت کامل خود و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه از اجرای طرح هم‌افزایی تأکید کردند.

در ادامه، مؤمن‌زاده با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تأمین مالی شرکت‌ها و همچنین ظرفیت‌های گروه توسعه مالی مهر آیندگان، پیشنهاد کرد منابع نقدی مازاد شرکت‌های گروه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر سرمایه‌گذاری شود. بر اساس این پیشنهاد، ضمن افزایش بازدهی منابع مالی گروه، فرآیند تأمین مالی شرکت‌های تابعه نیز با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد. در پایان جلسه مقرر شد گروه توسعه مالی مهر آیندگان برنامه مدیریت وجوه و همچنین شرایط و ساز وکار تأمین مالی شرکت‌های تابعه گروه اهداف را به‌صورت مکتوب ارائه کند.

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