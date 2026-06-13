به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری اهداف و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، پوریا خالدیان، مدیر پذیرش بورس تهران از آمادگی بورس تهران برای پذیرش و عرضه شرکت‌ها در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: امسال با عرضه اولیه گروه پتروشیمی تابان فردا، شاهد بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه خواهیم بود.وی ادامه داد: عرضه‌های اولیه امسال بورس تهران در حوزه‌های مختلف تولیدی، اعم از کشاورزی، خودرو، پتروشیمی و ... خواهد بود. به گفته مدیر پذیرش بورس تهران، در حال حاضر شرکت‌های متنوعی در این دسته از صنایع در مسیر پذیرش قرار دارند.مدیر پذیرش بورس تهران افزود: بورس تهران تلاش می‌کند از طریق انجام عرضه‌های اولیه، به تعمیق بازار سرمایه کمک کند. مدیر پذیرش بورس تهران در پاسخ به پرسشی درباره به زمان عرضه سهام این دسته از شرکت‌ها، تاکید کرد: در تعدادی از پرونده‌های پذیرش، تصمیمات سهام‌داران، شرایط بازار و شرایط کلی کشور مؤثر است، بورس تهران منتظر زمان مناسب برای عرضه اولیه این شرکت‌ها است.

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