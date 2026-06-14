مختصات جدید از پتروشیمی تابان فردا و چند زیرمجموعه مهم "اهداف"
معاون گروه سرمایهگذاری اهداف با اعلام آمارهایی، مختصات جدیدی از پتروشیمی تابان فردا و چند زیرمجموعه مهم و چشمانداز آینده و خلق ارزش برای سهامداران ارایه کرد.
به گزارش روابط عمومی اهداف، ارشیا انصاری معاون نظارت بر پروژههای گروه سرمایهگذاری اهداف در اولین جلسه توسعه پیشگامان بازار سرمایه با محوریت کانون کارگزاران بورس (که با حضور رئیس و اعضا هیأتمدیره سازمان بورس، مدیران ارکان بازار سرمایه، شرکتهای کارگزاری و نهادهای مالی و ... در ساختمان جدید کارگزاری خبرگان سهام برگزار شد) مختصات جدیدی از وضعیت پتروشیمی تابان فردا و چند زیرمجموعه سرمایهگذاری اهداف اعلام کرد.
جایگاه تابان فردا در صنعت انرژی ایران
گروه پتروشیمی تابان فردا به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای تخصصی حوزه انرژی ایران است. براساس آخرین گزارش ارزشگذاری انجام شده توسط تامین سرمایه لوتوس پارسیان در بهمن ۱۴۰۴ خالص ارزش داراییهای شرکت حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
طبق این گزارش، ارزش پرتفوی بورسی سرمایهگذاری اهداف ۵۷۰ هزار میلیارد تومان و ارزش غیربورسی آن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این پرتفوی متشکل از داراییهای راهبردی در صنایع پتروشیمی، پالایشی، روانکار، قیر، خدمات بندری و حملونقل انرژی است که از مهمترین آنها میتوان به شرکتهایی نظیر هلدینگ خلیج فارس، پتروپالایش کنگان، نفت سپاهان، پالایش نفت جی، پتروشیمی نخل آسماری، فراسکو عسلویه و مهستان و همچنین سرمایهگذاریهای مؤثر در شرکتهای بزرگی همچون گروه باختر و شرکت ملی نفتکش ایران اشاره کرد.
چشمانداز سودآوری و عملکرد مالی "اهداف"
بر اساس برنامهریزیها و برآوردهای انجامشده، درآمد سال آینده گروه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود که بخش عمده این سود از محل سرمایهگذاریهای ارزنده و راهبردی گروه حاصل خواهد شد.
بهگونهای که شرکت ملی نفتکش ایران با حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و هلدینگ خلیج فارس با حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان، مهمترین منابع سودآوری گروه در سال آتی خواهند بود. این موضوع نشاندهنده کیفیت بالای پرتفوی سرمایهگذاری و توانایی گروه در ایجاد جریانهای درآمدی پایدار و بلندمدت است.
پتروپالایش کنگان؛ مهمترین موتور رشد گروه
در کنار سودآوری جاری، مهمترین محور رشد و ارزشآفرینی تابان فردا پروژه پتروپالایش کنگان است که به عنوان بزرگترین پروژه توسعهای گروه در آستانه بهرهبرداری قرار دارد. برآوردها نشان میدهد سودآوری کامل این مجموعه در شرایط بهرهبرداری نهایی به حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال خواهد رسید و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۶ حدود ۶۰۰ میلیون دلار از این ظرفیت سودآوری محقق شود.
راهاندازی این پروژه نقطه عطفی در تاریخ فعالیت تابان فردا محسوب میشود و میتواند جایگاه این هلدینگ را در صنعت پتروشیمی کشور به شکل محسوسی ارتقا دهد.
توسعه زنجیره الفین و پلیاتیلن
در همین راستا، واحد الفین کنگان با ظرفیت یک میلیون تن در سال طی ماههای آینده وارد مدار تولید خواهد شد و همزمان واحد پلیاتیلن سنگین (HDPE) با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن نیز به بهرهبرداری میرسد. همچنین فازهای بعدی واحدهای پلیاتیلن مطابق برنامه به ترتیب تا اواسط و پایان سال جاری راهاندازی خواهند شد. تکمیل این زنجیره تولید، زمینهساز ایجاد ارزش افزوده بیشتر و افزایش سودآوری پایدار برای گروه خواهد بود.
پروژه PDH/PP به عنوان یکی دیگر از طرحهای راهبردی گروه در حال اجرا بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری برسد. این پروژه با هدف توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پلیمری با ارزش افزوده بالا طراحی شده و میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد سودآوری گروه در سالهای آتی تبدیل شود.
پتروشیمی دهلران؛ ظرفیت سودآوری ارزی
پتروشیمی دهلران نیز از دیگر داراییهای ارزشمند گروه "اهداف" به شمار میرود که با تأمین پایدار خوراک، ظرفیت دستیابی به سودی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار در سال را خواهد داشت. این پروژه در کنار سایر طرحهای توسعهای، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش ارزش ذاتی و سودآوری تابان فردا ایجاد میکند.
چشمانداز آینده و خلق ارزش برای سهامداران
مجموعه این عوامل نشان میدهد تابان فردا در آستانه تحول بنیادین قرار گرفته است. دورهای که در آن سود حاصل از سرمایهگذاریهای فعلی با بهرهبرداری از پروژههای بزرگ توسعهای تکمیل شده و هلدینگ را از یک سرمایهگذار صرف به یکی از بازیگران اصلی صنعت پتروپالایش کشور تبدیل خواهد کرد.
چشمانداز پیشرو، مبتنی بر رشد سودآوری، توسعه زنجیره ارزش، تکمیل پروژههای راهبردی و خلق ارزش پایدار برای سهامداران است. مسیری که میتواند تابان فردا را در زمره مهمترین هلدینگهای انرژی بازار سرمایه قرار دهد.