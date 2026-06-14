به گزارش روابط عمومی اهداف و به نقل از خبرگزاری ایلنا، حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به چالش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص اقتصادی کشور با آن مواجه هستند، اظهار کرد: در چنین شرایطی، یکی از ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راهکارها برای بسیاری از مجموعه‌ها، کاهش هزینه‌ها از طریق تعدیل نیروی انسانی است اما این رویکرد هیچ‌گاه در دستور کار ما قرار نگرفته و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف مسیر دشوارتر اما پایدارتر را انتخاب کرده است.

وی با تأکید بر رویکرد کلان مدیریت اهداف افزود: راهبرد ما به جای تعدیل نیرو، بر توسعه فعالیت‌ها از طریق ایجاد ظرفیت‌های جدید، جذب پروژه‌ها و فعال‌سازی شرکت‌ها متمرکز بوده، به‌گونه‌ای که تلاش شده ضمن حفظ نیروی انسانی موجود، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد و توسعه مجموعه نیز ایجاد شود.

خراسانی با اشاره به اینکه بنیان مجموعه اهداف بر دو رکن اصلی استوار است، یادآور شد: گروه نخست کارکنان شاغل در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه هستند و گروه دوم بازنشستگان صنعت نفت که معیشت آنان به عملکرد اقتصادی این مجموعه گره خورده است. از این رو، مدیریت شرکت باید همزمان میان چند مسئولیت مهم توازن برقرار کند؛ به‌طوری‌که هم از سرمایه انسانی صیانت شود و هم در پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان خللی ایجاد نشود.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به اینکه بیش از نود درصد پرتفوی این مجموعه به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی وابسته است و این صنایع در دوره اخیر از جمله بخش‌هایی بودند که بیشترین آسیب را متحمل شدند، ادامه داد: این موضوع در حالی است که تعهدات شرکت از ۳/۲ همت در سال ۱۴۰۴ به ۵ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. علاوه بر این، تعدادی از این شرکت‌ها نه‌تنها سودی برای مجموعه ایجاد نمی‌کردند، بلکه برای حفظ و تداوم فعالیت آن‌ها و جلوگیری از بروز چالش‌های حوزه منابع انسانی، حقوق ماهانه کارکنان این شرکت‌ها نیز باید از سوی مجموعه پرداخت می‌شد.

خراسانی گفت: با توجه به این شرایط، مجموعه اهداف، راهبرد خود را بر ایجاد ظرفیت‌های جدید و تقویت بسترهای پایدار رشد متمرکز کرد. هرچند اتخاذ این رویکرد مستلزم تحمل فشارهای مدیریتی قابل‌توجه بوده و بار سنگینی را بر دوش مدیران مجموعه، به‌ویژه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف قرار می‌داد اما این تصمیم گرفته شد و با استقرار تیم مدیریتی جدید و تدابیر آقای عبوری، مدیریت اهداف، تنوع‌بخشی به پرتفوی را دنبال کرد.

وی ادامه داد: در حدود ۱۶ ماه گذشته با تدبیر مدیرعامل، هلدینگ‌های جدیدی از جمله هلدینگ صنعت و معدن، هلدینگ بازرگانی و هلدینگ انرژی راه‌اندازی شدند و هلدینگ حمل‌ونقل نیز به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. هلدینگ‌های یادشده و شرکت دانش‌بنیان CVC همگی فعالیت خود را بر پایه ظرفیت‌ها و منابع داخلی پیش می‌برند.

خراسانی با اشاره به اینکه نتایج این رویکرد امروز به‌روشنی قابل مشاهده است، گفت:این هلدینگ‌ها به‌خصوص سه هلدینگ یادشده نه‌تنها به خودکفایی رسیده‌اند، بلکه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز سهم قابل‌توجهی در سودآوری مجموعه داشته باشند.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد هلدینگ‌های جدید، ورود به بازارهای تازه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نو، موجب شده است هم فرصت‌های شغلی موجود حفظ شود و هم زیرساخت‌های لازم برای توسعه مجموعه شکل بگیرد.

وی افزود: این رویکرد نه‌تنها به پایداری منابع انسانی گروه کمک کرده، بلکه پشتوانه‌ای برای ایفای تعهدات مجموعه در قبال بازنشستگان صنعت نفت نیز فراهم کرده است.

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