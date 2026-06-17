ساختارسازی جدید در پتروشیمی «تابان فردا» در آستانه عرضه اولیه

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف با اشاره به اجرای برنامه‌ای جامع برای سازماندهی و توسعه ساختار و فعالیت‌های شرکت پتروشیمی تابان فردا برای عرضه عمومی این شرکت در بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به برنامه عرضه عمومی سهام این شرکت در بازار سرمایه، تصمیم گرفته شد ساختار سازمانی و عملیاتی تابان فردا متناسب با شرایط جدید توسعه یافته و به‌صورت مستقل ساماندهی شود.

وی بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های سازمانی، مدیریتی و فناوری این شرکت تأکید کرد و گفت: شرکت تابان فردا در سال‌های گذشته به دلیل آنکه به‌طور کامل در مالکیت گروه سرمایه‌گذاری اهداف قرار داشت، با حداقل نیروی انسانی فعالیت می‌کرد و بخشی از خدمات و پشتیبانی‌های خود را از مجموعه اهداف دریافت می‌کرد. از همین رو، ساختار پیشین این شرکت متناسب با الزامات یک بنگاه مستقل در آستانه عرضه عمومی طراحی نشده بود و به همین دلیل، بازآرایی ساختاری آن در دستور کار قرار گرفت.

خراسانی ادامه داد: راهبرد گروه سرمایه‌گذاری اهداف در این مرحله، پشتیبانی از تابان فردا برای عبور از یک ساختار متکی به سهامدار عمده و حرکت به سمت یک شرکت مستقل، توانمند و آماده حضور در بازار سرمایه است. بر همین اساس، توسعه فعالیت‌های شرکت هم‌زمان با استقرار ساختار جدید دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده گفت: در همین راستا، علاوه بر تدوین و تصویب ساختار سازمانی جدید، محل استقرار شرکت نیز به‌صورت مستقل از سهامدار عمده یعنی گروه سرمایه‌گذاری اهداف تعیین و تجهیز شد. همچنین فرآیند تجهیز ساختمان، استقرار نیروها و جذب نیرو‌های متخصص متناسب با نیاز‌های جدید شرکت در حال انجام است.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، اصلاح ترکیب هیأت‌مدیره را یکی از اقدامات کلیدی در مسیر ساختارسازی جدید تابان فردا عنوان کرد و گفت: این اقدام از سال گذشته آغاز شد و با هدف بهره‌گیری از ترکیبی مکمل از مدیران دارای تجربه، تخصص و شناخت کافی از حوزه‌های مختلف صنعت و سرمایه‌گذاری انجام شد. به گفته وی، این ترکیب جدید نقش مهمی در تسریع تصمیم‌گیری‌ها، تسهیل امور شرکت و پیشبرد برنامه‌های تحول‌آفرین تابان فردا داشته است.

خراسانی همچنین با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های پشتیبان افزود: در کنار تأمین زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و فناوری اطلاعات نیز با جدیت دنبال می‌شود، زیرا تابان فردا برای فعالیت مستقل و ایفای نقش مؤثر در بازار سرمایه، نیازمند سامانه‌ها و بستر‌های مناسب در حوزه‌های مالی، اداری، منابع انسانی و مدیریت اطلاعات است.

وی خاطرنشان کرد: استقرار زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و IT، بخش مهمی از فرآیند استقلال عملیاتی شرکت محسوب می‌شود و بدون تکمیل این بسترها، دستیابی به ساختار یکپارچه و متناسب با اهداف توسعه‌ای و بورسی شرکت امکان‌پذیر نخواهد بود.

خراسانی همچنین به ارزش دارایی‌های این مجموعه اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزش‌گذاری انجام‌شده، خالص ارزش دارایی‌های شرکت تابان فردا حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و یکی از مهم‌ترین شرکت‌های اهداف و صندوق بازنشستگی صنعت نفت به شمار می‌رود و آماده‌سازی آن برای ورود به بازار سرمایه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

وی در ادامه به شرکت‌های زیرمجموعه تابان فردا اشاره کرد و گفت: این شرکت در حال حاضر ۶ شرکت فرعی از جمله نفت سپاهان و نفت جی دارد. همچنین شرکت‌هایی نظیر کنگان، آلای مهستان، فراسکو و نخل آسماری از شرکت‌های مستقیم تابان فردا محسوب می‌شوند. به گفته وی، مجموعه پتروپالایش کنگان نیز دارای چند شرکت زیرمجموعه از جمله پتروشیمی دهلران، پتروپالایش دهلران و یک نیروگاه است که در مجموع در زنجیره فعالیت‌های تابان فردا قرار می‌گیرند.

خراسانی با اشاره به برخی سهامداری‌های این مجموعه افزود: تابان فردا در شرکت‌های بورسی از جمله پتروشیمی مارون، خارک، فن‌آوران، تندگویان و پالایش نفت اصفهان نیز سهام دارد. همچنین در برخی شرکت‌های پتروشیمی غیربورسی مانند گروه باختر و پتروشیمی مروارید حضور دارد و حدود ۳۳ درصد از سهام شرکت ملی نفتکش نیز متعلق به این مجموعه است.

وی درباره سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه گفت: در حال حاضر بیشترین سودآوری در سبد سرمایه‌گذاری تابان فردا مربوط به هلدینگ خلیج فارس است، اما با بهره‌برداری مرحله‌ای پروژه‌های مجموعه کنگان در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود پتروپالایش کنگان به سودآورترین شرکت این مجموعه تبدیل شود.

خراسانی در پایان تأکید کرد: شرکت‌های زیرمجموعه تابان فردا در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت دارند و در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش این صنعت نقش‌آفرینی می‌کنند؛ از این رو، تکمیل ساختار مدیریتی، سازمانی و زیرساختی این شرکت، پیش‌نیاز تداوم توسعه و حضور موفق آن در بازار سرمایه است.

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