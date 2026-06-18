بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از میدان نفتی آذر؛ تأکید بر تسریع در اجرای فاز
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در جریان سفر دو روزه خود به استان ایلام از طرح توسعه میدان نفتی آذر بازدید کرد و ضمن تقدیر از پیشرفتهای حاصلشده، بر تسریع در اجرای فاز ۲ این میدان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، قائمپناه روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در بازدید از طرح توسعه میدان نفتی آذر که با حضور استاندار ایلام، معاونان و مدیران اجرایی استان انجام شد، در جریان آخرین وضعیت تولید و بهرهبرداری این میدان قرار گرفت.
بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور؛ تقدیر از نتایج اجرای طرح با سرمایهگذاری شرکت اهداف
در این بازدید، گزارش کاملی از وضعیت کنونی تولید و بهرهبرداری میدان آذر ارائه شد؛ میدانی که از سال ۱۳۹۰ با سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری اهداف به میزان یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون یورو وارد مرحله توسعه شده و در دو مرحله تولید زودهنگام و تولید نهایی به اهداف برنامهریزیشده دست یافته است. همچنین اقدامات انجامشده برای توسعه فاز ۲ این طرح، شامل فعالیتهای مهندسی، تأمین کالا و عملیات اجرایی، از سوی مجری طرح و نمایندگان شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر تشریح شد.
فاز نخست تکمیل شد؛ فاز ۲ در ریل توسعه
با همت دولت چهاردهم، فاز نخست این طرح بهطور کامل به اتمام رسیده و توسعه فاز ۲ در دستور کار قرار دارد. در این بازدید، مجری طرح و نمایندگان شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر گزارش جامعی از پیشرفت فاز ۲ در حوزههای مهندسی، تأمین کالا و عملیات اجرایی ارائه دادند.
بخش قابل توجهی از مدارک مهندسی فاز ۲ در مرحله نهاییسازی است. قراردادهای تأمین تجهیزات هم در حوزه بالادستی و هم تأسیسات سطحالارضی با تأمینکنندگان داخلی و خارجی منعقد شدهاند یا در دست پیگیری هستند و بخشی از کالاها پیشتر به انبارهای سایت تحویل داده شدهاند. پیشنیازهای استقرار و راهاندازی اولین دکل حفاری نیز فراهم شده است.
تقدیر از نقشآفرینی شرکت اهداف و سروک آذر
دکتر قائمپناه در پایان بازدید، ضمن ابراز رضایت از پیشرفتهای حاصلشده، از تلاش ارکان طرح، بهویژه کارفرمای اصلی، شرکت سرمایهگذاری اهداف و شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر در توسعه، مدیریت مخزن و بهرهبرداری از این میدان سخت در نقطه صفر مرزی تقدیر کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین بر عزم دولت برای پیشبرد برنامههای مصوب توسعهای تأکید و از حمایت همهجانبه دولت برای تحقق اهداف فاز ۲ اعلام کرد.