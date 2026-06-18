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بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از میدان نفتی آذر؛ تأکید بر تسریع در اجرای فاز

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از میدان نفتی آذر؛ تأکید بر تسریع در اجرای فاز
کد خبر : 1806082
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محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جریان سفر دو روزه خود به استان ایلام از طرح توسعه میدان نفتی آذر بازدید کرد و ضمن تقدیر از پیشرفت‌های حاصل‌شده، بر تسریع در اجرای فاز ۲ این میدان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، قائم‌پناه روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در بازدید از طرح توسعه میدان نفتی آذر که با حضور استاندار ایلام، معاونان و مدیران اجرایی استان انجام شد، در جریان آخرین وضعیت تولید و بهره‌برداری این میدان قرار گرفت.

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور؛ تقدیر از نتایج اجرای طرح با سرمایه‌گذاری شرکت اهداف

در این بازدید، گزارش کاملی از وضعیت کنونی تولید و بهره‌برداری میدان آذر ارائه شد؛ میدانی که از سال ۱۳۹۰ با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به میزان یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون یورو وارد مرحله توسعه شده و در دو مرحله تولید زودهنگام و تولید نهایی به اهداف برنامه‌ریزی‌شده دست یافته است. همچنین اقدامات انجام‌شده برای توسعه فاز ۲ این طرح، شامل فعالیت‌های مهندسی، تأمین کالا و عملیات اجرایی، از سوی مجری طرح و نمایندگان شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر تشریح شد.

فاز نخست تکمیل شد؛ فاز ۲ در ریل توسعه

با همت دولت چهاردهم، فاز نخست این طرح به‌طور کامل به اتمام رسیده و توسعه فاز ۲ در دستور کار قرار دارد. در این بازدید، مجری طرح و نمایندگان شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر گزارش جامعی از پیشرفت فاز ۲ در حوزه‌های مهندسی، تأمین کالا و عملیات اجرایی ارائه دادند.

بخش قابل توجهی از مدارک مهندسی فاز ۲ در مرحله نهایی‌سازی است. قرارداد‌های تأمین تجهیزات هم در حوزه بالادستی و هم تأسیسات سطح‌الارضی با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی منعقد شده‌اند یا در دست پیگیری هستند و بخشی از کالا‌ها پیش‌تر به انبار‌های سایت تحویل داده شده‌اند. پیش‌نیاز‌های استقرار و راه‌اندازی اولین دکل حفاری نیز فراهم شده است.

تقدیر از نقش‌آفرینی شرکت اهداف و سروک آذر

دکتر قائم‌پناه در پایان بازدید، ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های حاصل‌شده، از تلاش ارکان طرح، به‌ویژه کارفرمای اصلی، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر در توسعه، مدیریت مخزن و بهره‌برداری از این میدان سخت در نقطه صفر مرزی تقدیر کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر عزم دولت برای پیشبرد برنامه‌های مصوب توسعه‌ای تأکید و از حمایت همه‌جانبه دولت برای تحقق اهداف فاز ۲ اعلام کرد.

 

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