به گزارش گروه سرمایه‌گذاری اهداف، مهدی عبوری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با بیان اینکه عرضه تابان فردا، نقطه عطفِ توسعه دارایی‌های بازنشستگان صنعت نفت و هدایت سرمایه‌ها به بخش واقعی اقتصاد است، اظهار داشت: گروه سرمایه‌گذاری اهداف با هدف‌گذاری برای اجرای بزرگ‌ترین عرضه اولیه در تاریخ بورس ایران و با تکیه بر استراتژی توسعه دارایی‌های بازنشستگان صنعت نفت، گامی بلند در جهت مردمی‌سازی اقتصاد برداشت. این اقدام که نتیجه یک سال بررسی‌های کارشناسی دقیق برای انتخاب بهترین زمان عرضه است، اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی گفت: در شرایط حساس کنونی اقتصاد کشور، تقویت بخش تولید یکی از اولویت‌های حیاتی و ملی است. استراتژی راهبردی گروه سرمایه‌گذاری اهداف در این مسیر، هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های پیشران از طریق عرضه سهام تابان فردا است؛ اقدامی که ضمن تقویت توان تولیدی کشور، بستری برای بهره‌مندی عموم مردم فراهم می‌آورد و یک الگوی تعاملی دو سر سود و برد-برد برای مردم و اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف بیان کرد: خوشبختانه سازوکار عرضه سهام تابان فردا به عنوان یکی از برنامه‌های توسعه‌ای گروه سرمایه‌گذاری اهداف؛ با همت مجموعه همکاران و همراهی نهادهای مرتبط، پس از طی مراحل بررسی‌های کارشناسی و رفع موانع آن، وارد مرحله عملیاتی شده است.

ضمن تشریح استراتژی‌های این عرضه بزرگ، افزود: در شرایط کنونی کشور، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد، اهمیت ویژه‌ای دارد. عرضه اولیه هلدینگ پتروشیمی تابان فردا، نه‌تنها به افزایش شفافیت و کارآمدی این هلدینگ می‌انجامد، بلکه بستری را برای مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت آحاد مردم در یکی از هلدینگ‌های پیشران صنعت پتروشیمی کشور فراهم می‌کند.

عبوری با اشاره به اهمیت این عرضه برای دارایی‌های صندوق بازنشستگی نفت ادامه داد: این اقدام در واقع ابزاری استراتژیک برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای گروه اهداف و ارتقای دارایی‌های بازنشستگان صنعت نفت محسوب می‌شود. تابان فردا یکی از ارکان کلیدی دارایی‌های صندوق بازنشستگی است و بورسی شدن آن، مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌ها ایجاد خواهد کرد. با ورود این شرکت به بازار سرمایه، علاوه بر ارتقای شفافیت مالی، منابع لازم جهت پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای جدید جذب خواهد شد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با تأکید بر اینکه این عرضه در راستای تعمیق بازار سرمایه انجام می‌شود، ادامه داد: تصمیم گرفتیم در گام نخست، پنج درصد از سهام ارزشمند تابان فردا را عرضه کنیم؛ بورسی شدن این دارایی، به تعمیق بازار سرمایه کمک کرده و فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری را در اختیار فعالان قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی فعلی، عرضه تابان فردا اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس را تقویت کرده و سرمایه‌ها را از بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می‌کند.

عبوری در پایان با اشاره به آینده روشن این سهم برای سهامداران خرد تأکید کرد: پیشاپیش به مردمی که در عرضه سهام تابان فردا مشارکت می‌کنند، این نوید را می‌دهیم که در یک دارایی ارزشمند سهیم شده‌اند. با توجه به ظرفیت‌های عملیاتی و برنامه‌های توسعه‌ای این هلدینگ، انتظار می‌رود این سهم در بلندمدت از بازدهی مناسب و سودآوری قابل‌توجهی برخوردار باشد.

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