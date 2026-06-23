به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، به‌زودی بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس رقم می‌خورد و ۵ درصد از کل سهام گروه پتروشیمی تابان فردا در بورس تهران عرضه می‌شود. ارزش این میزان از سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا، بر مبنای ۵۰ درصد خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، حدود ۴۲/۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در قالب این معامله، بلوک ۵ درصدی سهام (معادل ۱۵ میلیارد سهم) از گروه پتروشیمی تابان فردا به سبد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مهر آیندگان افزوده می‌شود. بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سالانه، این هلدینگ در دوره دوازده‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ موفق به ثبت سود خالصی معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان شده است.

این اقدام، علاوه بر توسعه تعاملات میان نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های ارائه خدمات مالی در مجموعه اهداف نیز کمک کند.

همچنین این معامله در چارچوب راهبرد کلان گروه اهداف برای تقویت زنجیره خدمات مالی، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و افزایش بازدهی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت انجام می‌شود.

تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها یکی از اصول بنیادین در مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد صندوق‌هایی که از پرتفوی متنوع‌تری برخوردارند، در بلندمدت از ثبات بازدهی بیشتر و مدیریت ریسک مؤثرتری بهره‌مند می‌شوند.

در این میان، سرمایه‌گذاری در سهام گروه پتروشیمی تابان فردا به‌عنوان یکی از هلدینگ‌های تراز اول صنعت پتروشیمی، به دلیل برخورداری از فرآیند سودآوری پایدار و توانمندی برجسته در صنایع بالادستی و پایین‌دستی، می‌تواند مزیت رقابتی منحصربه‌فرد و پایداری را به سبد سرمایه‌گذاری تزریق کند.

انتهای پیام/