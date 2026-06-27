«یزدانی» سرپرست شرکت توسعه پتروشیمی کنگان شد

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، با حکم «مهدی عبوری» مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف؛ محمدرضا یزدانی کاشانی با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت به‌عنوان سرپرست شرکت توسعه پتروشیمی کنگان منصوب شد.

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان، عضو هیات مدیره شرکت پلیمر آریا ساسول و شرکت پتروشیمی مرجان، مدیرعاملی و نایب‌رئیس هیات مدیره شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه از جمله سوابق اجرایی یزدانی بوده است.

یزدانی همچنین مدیرعاملی و عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت و شرکت تولید آب پارس دماوند را نیز بر عهده داشته است.

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