خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همکاری راهبردی پتروشیمی تبریز و جهاد دانشگاهی برای توسعه فناوری، ساخت داخل و بومی‌سازی دانش فنی

همکاری راهبردی پتروشیمی تبریز و جهاد دانشگاهی برای توسعه فناوری، ساخت داخل و بومی‌سازی دانش فنی
کد خبر : 1805474
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای توسعه فناوری، بومی‌سازی دانش فنی و ارتقای توانمندی‌های داخلی، تفاهم‌نامه همکاری «فناورانه، ساخت داخل و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» میان شرکت پتروشیمی تبریز و جهاد دانشگاهی، با حضور دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی تبریز، و دکتر حمید صابر فرزام، معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی، به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه بهره‌گیری از نوآوری‌ها، فناوری‌های نوین و دانش روز، اجرای پروژه‌های فناورانه، توسعه‌ای، کاربردی و مشاوره‌ای، همچنین ایجاد بسترهای مؤثر برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منعقد شده است. رفع تنگناها و چالش‌های فنی، عملیاتی و زیست‌محیطی و پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه شرکت پتروشیمی تبریز از طریق استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک دو طرف، از دیگر اهداف این همکاری به شمار می‌رود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای تاب‌آوری عملیاتی، مدیریت انرژی و پایداری، اجرای پروژه‌های فناورانه، توسعه زنجیره ارزش، بهینه‌سازی فرآیندها، مدیریت دانش فنی، مهندسی معکوس و بومی‌سازی تجهیزات، فناوری‌ها و دانش فنی دنبال خواهد شد.

انتظار می‌رود اجرای مفاد آن، زمینه‌ساز توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، تعمیق ساخت داخل و تقویت زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی کشور باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی