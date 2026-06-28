به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه بهره‌گیری از نوآوری‌ها، فناوری‌های نوین و دانش روز، اجرای پروژه‌های فناورانه، توسعه‌ای، کاربردی و مشاوره‌ای، همچنین ایجاد بسترهای مؤثر برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منعقد شده است. رفع تنگناها و چالش‌های فنی، عملیاتی و زیست‌محیطی و پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه شرکت پتروشیمی تبریز از طریق استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک دو طرف، از دیگر اهداف این همکاری به شمار می‌رود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای تاب‌آوری عملیاتی، مدیریت انرژی و پایداری، اجرای پروژه‌های فناورانه، توسعه زنجیره ارزش، بهینه‌سازی فرآیندها، مدیریت دانش فنی، مهندسی معکوس و بومی‌سازی تجهیزات، فناوری‌ها و دانش فنی دنبال خواهد شد.

انتظار می‌رود اجرای مفاد آن، زمینه‌ساز توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، تعمیق ساخت داخل و تقویت زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی کشور باشد.

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