همکاری راهبردی پتروشیمی تبریز و جهاد دانشگاهی برای توسعه فناوری، ساخت داخل و بومیسازی دانش فنی
در راستای توسعه فناوری، بومیسازی دانش فنی و ارتقای توانمندیهای داخلی، تفاهمنامه همکاری «فناورانه، ساخت داخل و توسعه اقتصاد دانشبنیان» میان شرکت پتروشیمی تبریز و جهاد دانشگاهی، با حضور دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره شرکت پتروشیمی تبریز، و دکتر حمید صابر فرزام، معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاد دانشگاهی، به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای مشترک در زمینه بهرهگیری از نوآوریها، فناوریهای نوین و دانش روز، اجرای پروژههای فناورانه، توسعهای، کاربردی و مشاورهای، همچنین ایجاد بسترهای مؤثر برای توسعه اقتصاد دانشبنیان منعقد شده است. رفع تنگناها و چالشهای فنی، عملیاتی و زیستمحیطی و پاسخگویی به نیازهای فناورانه شرکت پتروشیمی تبریز از طریق استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای مشترک دو طرف، از دیگر اهداف این همکاری به شمار میرود.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، همکاریهای مشترک در راستای ارتقای تابآوری عملیاتی، مدیریت انرژی و پایداری، اجرای پروژههای فناورانه، توسعه زنجیره ارزش، بهینهسازی فرآیندها، مدیریت دانش فنی، مهندسی معکوس و بومیسازی تجهیزات، فناوریها و دانش فنی دنبال خواهد شد.
انتظار میرود اجرای مفاد آن، زمینهساز توسعه فناوری، افزایش بهرهوری، تعمیق ساخت داخل و تقویت زیستبوم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان در صنعت پتروشیمی کشور باشد.