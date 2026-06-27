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با حکم مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف؛

«صادق شیبانی» مدیرعامل شرکت پتروشیمی سروش مهستان عسلویه شد

«صادق شیبانی» مدیرعامل شرکت پتروشیمی سروش مهستان عسلویه شد
کد خبر : 1805119
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مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با صدور حکمی، صادق شیبانی را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی سروش مهستان عسلویه منصوب کرد.

 مهدی عبوری مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف؛ صادق شیبانی را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی سروش مهستان عسلویه منصوب کرد.

شیبانی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی و از مدیران جوان، متخصص و دارای سوابق اجرایی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور است. از مهمترین سوابق اجرایی وی می توان به قائم‌مقام مدیرعامل، مدیر بازرگانی و عضو هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی سروش مهستان، مدیر بازرگانی هلدینگ پتروفرهنگ و رئیس هیئت‌مدیره پتروپالایشگاه شهید سلیمانی بندرعباس اشاره کرد.
این انتصاب در راستای بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و با تجربه صنعت پتروشیمی و با هدف تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، ارتقای بهره‌وری و پیشبرد اهداف راهبردی شرکت پتروشیمی سروش مهستان و هلدینگ اهداف صورت گرفته است.

 

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