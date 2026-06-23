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طنین نوای «یا حسین(ع)» در پتروشیمی تبریز؛ برگزاری آیین معنوی زیارت عاشورا و عزاداری سیدالشهدا (ع)

طنین نوای «یا حسین(ع)» در پتروشیمی تبریز؛ برگزاری آیین معنوی زیارت عاشورا و عزاداری سیدالشهدا (ع)
کد خبر : 1803536
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صبح امروز سه‌شنبه دوم تیرماه، مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا و عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با حضور جمع کثیری از کارکنان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت در نمازخانه مرکزی شرکت پتروشیمی تبریز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در این آیین معنوی، حاضران با قرائت پرفیض زیارت عاشورا و شرکت در مراسم عزاداری، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران با وفایش ابراز کردند.

برگزاری این مراسم، فضای شرکت را آکنده از شور و شعور حسینی کرد و حال و هوایی معنوی و روح‌بخش در میان کارکنان حاضر پدید آورد.

این مراسم همه ساله به همت واحد فرهنگی و شورای اقامه نماز شرکت پتروشیمی تبریز برگزار می‌شود.

طنین نوای «یا حسین(ع)» در پتروشیمی تبریز؛ برگزاری آیین معنوی زیارت عاشورا و عزاداری سیدالشهدا (ع)

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