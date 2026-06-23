طنین نوای «یا حسین(ع)» در پتروشیمی تبریز؛ برگزاری آیین معنوی زیارت عاشورا و عزاداری سیدالشهدا (ع)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در این آیین معنوی، حاضران با قرائت پرفیض زیارت عاشورا و شرکت در مراسم عزاداری، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران با وفایش ابراز کردند.

برگزاری این مراسم، فضای شرکت را آکنده از شور و شعور حسینی کرد و حال و هوایی معنوی و روح‌بخش در میان کارکنان حاضر پدید آورد.

این مراسم همه ساله به همت واحد فرهنگی و شورای اقامه نماز شرکت پتروشیمی تبریز برگزار می‌شود.

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