طنین نوای «یا حسین(ع)» در پتروشیمی تبریز؛ برگزاری آیین معنوی زیارت عاشورا و عزاداری سیدالشهدا (ع)
صبح امروز سهشنبه دوم تیرماه، مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا و عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با حضور جمع کثیری از کارکنان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت در نمازخانه مرکزی شرکت پتروشیمی تبریز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در این آیین معنوی، حاضران با قرائت پرفیض زیارت عاشورا و شرکت در مراسم عزاداری، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران با وفایش ابراز کردند.
برگزاری این مراسم، فضای شرکت را آکنده از شور و شعور حسینی کرد و حال و هوایی معنوی و روحبخش در میان کارکنان حاضر پدید آورد.
این مراسم همه ساله به همت واحد فرهنگی و شورای اقامه نماز شرکت پتروشیمی تبریز برگزار میشود.