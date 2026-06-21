به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این پروژه که با هدف گذار از ساختار وظیفه‌محور به ساختار فرآیندمحور طراحی شده است، در گام نخست به عارضه‌یابی و تحلیل وضعیت موجود در فرآیندهای بازرگانی می‌پردازد. تیم اجرایی پروژه ضمن شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط اتلاف منابع، نسبت به «بهبود و بازمهندسی» این فرآیندها اقدام نموده و در نهایت نسخه بهینه را مستقر سازد.

از خروجی‌های استراتژیک این فاز، تدوین «شناسنامه جامع فرآیندها» است که به عنوان مرجع فنی و مدیریتی، تمامی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)، سطوح دسترسی، و توالی فعالیت‌ها را با دقت مستند می‌کند. این اقدام گامی حیاتی در جهت افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های عملیاتی و تقویت کنترل‌های داخلی در زنجیره تأمین شرکت پتروشیمی تبریز محسوب می‌شود.

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