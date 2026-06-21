آغاز فاز اجرایی پروژه مدیریت فرآیندهای کسبوکار (BPM) در حوزه بازرگانی
در راستای ارتقای بهرهوری سازمانی و ایجاد زیرساختهای لازم برای تحول دیجیتال، پروژه استقرار مدیریت فرآیندهای کسبوکار (BPMS) با تمرکز ویژه بر بخش «امور بازرگانی» در شرکت پتروشیمی تبریز کلید خورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این پروژه که با هدف گذار از ساختار وظیفهمحور به ساختار فرآیندمحور طراحی شده است، در گام نخست به عارضهیابی و تحلیل وضعیت موجود در فرآیندهای بازرگانی میپردازد. تیم اجرایی پروژه ضمن شناسایی گلوگاهها و نقاط اتلاف منابع، نسبت به «بهبود و بازمهندسی» این فرآیندها اقدام نموده و در نهایت نسخه بهینه را مستقر سازد.
از خروجیهای استراتژیک این فاز، تدوین «شناسنامه جامع فرآیندها» است که به عنوان مرجع فنی و مدیریتی، تمامی شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs)، سطوح دسترسی، و توالی فعالیتها را با دقت مستند میکند. این اقدام گامی حیاتی در جهت افزایش شفافیت، کاهش ریسکهای عملیاتی و تقویت کنترلهای داخلی در زنجیره تأمین شرکت پتروشیمی تبریز محسوب میشود.