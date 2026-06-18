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بررسی روند اجرای پروژهٔ انتقال پساب شهری در نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی و پالایش نفت تبریز

بررسی روند اجرای پروژهٔ انتقال پساب شهری در نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی و پالایش نفت تبریز
کد خبر : 1801125
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دکتر میراشرفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیرهٔ پتروشیمی تبریز، به همراه جمعی از مدیران این شرکت، با حضور در مجموعهٔ پالایش نفت تبریز با مهندس سید رحمانی، مدیرعامل پالایشگاه، و تیمی از مدیران مرتبط دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ این نشست در چارچوب پیگیری اجرای تفاهم‌نامهٔ مشترک دو شرکت برای احداث تأسیسات انتقال و تصفیهٔ پساب شهر تبریز برگزار شد. هدف از این پروژه‌ی کلان، استفادهٔ بهینه از منابع آبی، کاهش هزینه‌های اجرایی از طریق همافزایی و جلوگیری از فعالیت‌های موازی در منطقه عنوان شده است.

در این جلسه، طرفین ضمن مرور آخرین وضعیت اجرایی طرح، به بررسی میزان پیشرفت عملیات، شناسایی گلوگاه‌های موجود و بازبینی برنامهٔ زمان‌بندی تکمیل پروژه پرداختند. مدیران پروژه با ارائهٔ گزارشی دقیق از موانع پیش‌رو، تصویری شفاف از وضعیت فعلی طرح ترسیم کردند.

همچنین دو طرف بر ضرورت تسریع در روند اجرا و استمرار همکاری‌های مشترک به منظور بهره‌برداری هرچه زودتر از این طرح تأکید کردند. پروژهٔ انتقال پساب شهری به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی زیست‌محیطی و زیرساختی منطقه، نقشی کلیدی در تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع و همچنین صیانت از منابع آبی استان ایفا خواهد کرد.

بررسی روند اجرای پروژهٔ انتقال پساب شهری در نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی و پالایش نفت تبریز

بررسی روند اجرای پروژهٔ انتقال پساب شهری در نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی و پالایش نفت تبریز

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