به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی فن‌آوران، در این دوره از ارزیابی‌ها که با حضور شرکت‌های برجسته صنعت پتروشیمی کشور برگزار شد، پتروشیمی فن‌آوران با کسب امتیازات قابل توجه در شاخص‌های مدیریتی، عملیاتی و سازمانی، توانست تندیس بلورین این رویداد معتبر صنعتی را از آن خود کند. پتروشیمی فن‌آوران برای دومین سال متوالی موفق به دریافت این جایزه شد و در فرآیند ارزیابی این دوره نیز در جمع ده شرکت برتر دوازدهمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی قرار گرفت.

کسب این دستاورد ارزشمند نتیجه برنامه‌ریزی راهبردی، استقرار نظام‌های مدیریتی اثربخش، بهبود مستمر فرآیندها، توجه ویژه به توسعه سرمایه انسانی و تلاش متعهدانه مدیران و کارکنان این مجموعه در مسیر دستیابی به استانداردهای برتر صنعت پتروشیمی است.

پتروشیمی فن‌آوران در فرآیند ارزیابی این دوره، در حوزه‌هایی همچون رهبری سازمانی، نتایج عملکردی، مسئولیت‌های اجتماعی، توسعه سرمایه انسانی، مدیریت فرآیندها و الزامات زیست‌محیطی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست با ارائه عملکردی موفق، جایگاه خود را در میان شرکت‌های پیشرو صنعت پتروشیمی کشور بیش از پیش تثبیت کند.

گفتنی است فرآیند ارزیابی دوازدهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با حضور ارزیابان خبره و تیم‌های تخصصی دبیرخانه این جایزه طی ماه‌های دی و بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد و شرکت‌های فعال این صنعت بر اساس شاخص‌های تخصصی و مدل‌های ارزیابی تعالی سازمانی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند.

مدیریت شرکت پتروشیمی فن‌آوران ضمن تبریک این موفقیت به کارکنان، سهامداران و تمامی ذی‌نفعان، کسب این تندیس ارزشمند را گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف کلان، توسعه پایدار و ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی دانست.