الگویی ملی در HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این نشست با حضور مدیران HSE و پدافند غیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و همچنین معاونان اداره‌کل HSE وزارت نفت برگزار شد.

برنامه بازدید با ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام آرمیده در مجتمع پتروشیمی تبریز آغاز شد. حاضران با قرائت فاتحه و نثار صلوات، یاد و خاطره شهدای والامقام صنعت نفت را گرامی داشتند.

در ادامه، هیأت بازدیدکننده از بخش‌های آسیب‌دیده در دوران جنگ تحمیلی، پروژه‌های توسعه‌ای در دست اجرا و واحدهای عملیاتی و تولیدی مجتمع بازدید کردند. در جریان این بازدید میدانی، مهندس زارعی، معاون عملیات و رئیس مجتمع پتروشیمی تبریز، گزارشی جامع از عملکرد مجتمع در شرایط جنگی، نحوه مدیریت بحران، تداوم تولید و چگونگی مهار آسیب‌ها در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم ارائه کرد.

وی با تشریح چالش‌های پیش‌رو و اقدامات فوری انجام‌شده برای کنترل شرایط، بر نقش مدیریت میدانی، آمادگی عملیاتی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و تلاش شبانه‌روزی کارکنان در حفظ پایداری تولید و صیانت از سرمایه‌های انسانی و صنعتی تأکید کرد.

در جریان این بازدید، مهندس احمدی، مدیرکل HSE وزارت نفت، با تمجید از عملکرد پتروشیمی تبریز، این مجتمع را «مرجعی معتبر و الگویی کم‌نظیر» برای سایر مجموعه‌های صنعت نفت کشور دانست و اظهار کرد: «بسیاری از مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی کشور در مراحل راه‌اندازی، از تجربیات ارزشمند پتروشیمی تبریز در حوزه HSE بهره‌مند شده‌اند.»

وی با اشاره به عملکرد این شرکت در شرایط بحرانی افزود: پتروشیمی تبریز در جنگ تحمیلی سوم، به‌عنوان یکی از نخستین اهداف دشمن، با اتکا به ابتکارات خلاقانه، آمادگی عملیاتی و مدیریت مؤثر نیروهای انسانی، عملکردی دقیق و قابل‌تقدیر از خود به نمایش گذاشت. همچنین در مدیریت اورهال در شرایط جنگی، با کنترل دقیق پارامترهای عملیاتی، نمونه‌ای از توان فنی و مدیریتی ممتاز را ارائه کرد.

مدیرکل HSE وزارت نفت با تأکید بر اهمیت آمادگی مستمر نیروهای عملیاتی تصریح کرد: خوشبختانه به‌واسطه تمرین‌های منظم، ارتقای سطح آمادگی و مدیریت مؤثر شرایط اضطراری، علیرغم حملات اخیر، هیچ‌گونه تلفات جانی در این مجتمع رخ نداد؛ موضوعی که بیانگر بلوغ سازمانی در حوزه HSE و برخورداری از سرمایه انسانی متخصص و توانمند در پتروشیمی تبریز است.

در این نشست همچنین بر ضرورت تدوین دقیق، اصولی و بهینه «سند استمرار خدمت» در شرکت‌های صنعت نفت تأکید شد تا گلوگاه‌های حیاتی در شرایط اضطراری شناسایی شده و هماهنگی لازم میان بخش‌ها و ارگان‌های مرتبط برای تداوم خدمت و انجام وظایف به‌صورت مؤثر برقرار شود.

مدیرکل HSE وزارت نفت با اشاره به اقدامات شاخص منطقه آذربایجان شرقی در حوزه ایمنی و پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: «ابتکارات ارزشمند و قابل‌توجهی در حوزه HSE در این منطقه شاهد بودیم که نمونه برجسته آن، اقدامات انجام‌شده در شرکت پتروشیمی تبریز است.»

در پایان این نشست، عملکرد پتروشیمی تبریز در حوزه پدافند غیرعامل، الزامات HSE و مدیریت بحران، به‌عنوان یکی از الگوهای پیشرو صنعت نفت کشور مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد که تجارب این مجتمع می‌تواند به‌عنوان مستندات راهگشا و الگوی عملیاتی برای سایر واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

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