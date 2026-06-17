به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانول، در سال‌های گذشته به دلیل شرایط بازار، روند اعطای نمایندگی‌ها در مسیری محدود قرار گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که ورود بازارها و نمایندگان جدید به این عرصه با موانع همراه شده بود.

مدیریت فعلی ایرانول پس از بررسی‌های میدانی و دریافت گزارش‌های کارشناسی، با تشکیل «کمیته لغو و اعطای نمایندگی، اقدام به پایش عملکرد تمامی عاملیت‌های قدیمی کرد. در نتیجه این فرآیند، نمایندگی‌هایی که خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده فعالیت می‌کردند حذف و در عین حال، از میان متقاضیان جدید و واجد شرایط، نمایندگی‌های تازه‌ای اعطا شد.

این تغییرات، عملاً منجر به توقف رویه پیشین حواله‌فروش برای برخی عاملان شده و طبق اعلام شرکت، این روند با همین رویکرد ادامه خواهد یافت تا فضای رقابتی سالم‌تری برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم شکل بگیرد.

مدیریت ایرانول از تمامی جوانان و کسبه باتجربه این صنف دعوت کرد برای گسترش شبکه فروش مستقیم زیر نظر ایرانول پرو، با این شرکت همکاری کنند.

گفتنی‌است، سازمان فروش ایرانول آمادگی کامل برای اعطای نمایندگی به متقاضیان واجد شرایط را دارد.

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