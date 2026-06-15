به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانول، این شرکت همزمان با افزایش سفرهای جاده‌ای و رشد فعالیت ناوگان حمل‌ونقل مسافر و کالا، برنامه ویژه‌ای را برای توزیع مستقیم محصولات خود در نقاط مختلف کشور به اجرا گذاشته است.

در این طرح، ایرانول با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه توزیع مویرگی و امکانات لجستیکی خود در پالایشگاه‌های تهران و آبادان، محصولات تولیدی به‌ویژه روغن‌های بسته‌بندی را مستقیماً در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار می‌دهد. این اقدام در مراکز مهم حمل‌ونقل از جمله پایانه‌های مسافربری، مراکز باربری، اتحادیه‌های تاکسیرانی، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ناوگان برون‌شهری انجام می‌شود.

راهبرد ایرانول در اجرای این طرح، اطمینان از دسترسی آسان مصرف‌کنندگان به محصولات اصلی، جلوگیری از عرضه کالاهای غیرمعتبر و حفظ سلامت زنجیره توزیع است.

این شرکت با تکیه بر شبکه رسمی فروش و حضور میدانی مستمر، تلاش می‌کند فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی را کاهش دهد و خدماتی مطمئن، سریع و اثربخش ارائه کند.

ایرانول همچنین با رصد مستمر بازار و تعامل مستقیم با جامعه حمل‌ونقل کشور، رویکرد مشتری‌مداری و حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که موجب افزایش اعتماد فعالان این حوزه به برند ایرانول شده و جایگاه این شرکت را به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی روانکارهای کشور بیش از پیش تثبیت کرده است.

تداوم این حضور میدانی، بخشی از سیاست کلان ایرانول برای ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از اعتبار برند و پشتیبانی از چرخه حمل‌ونقل کشور در مسیر تولید، توزیع و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.

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