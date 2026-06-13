صعود کارکنان پتروشیمی تبریز به قله کمال به مناسبت روز خانواده
به مناسبت گرامیداشت «روز خانواده»، برنامه کوهنوردی صعود به قله کمال (به ارتفاع ۳۷۰۷ متر) در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز، در این برنامه ۲۷ نفر از همکاران شرکت حضور داشتند و کوهنوردان ساعت ۵:۳۰ بامداد حرکت خود را به سمت پیست اسکی سهند آغاز کردند و پس از رسیدن به پای کوه، صعود خود را به طور رسمی آغاز نمودند.
کوهنوردی و ورزش در طبیعت، افزون بر تقویت بنیانهای جسمانی، نقشی بیبدیل در کاهش تنشهای روزانه، افزایش تمرکز و ارتقای سلامت روان دارد. فعالیت گروهی در دل طبیعت، روحیه همکاری، صبوری و همدلی را میان همکاران تقویت میکند و زمینهساز تعاملاتی پویاتر در محیط کار میگردد.
این برنامه در فضایی صمیمی و بانشاط برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ورزش و بهرهمندی از طبیعت زیبای منطقه سهند فراهم آورد.