بازدید هیئت وزارت نفت از پروژههای پیشران پتروشیمی تبریز با هدف افزایش بهرهوری و پایداری تولید
هیئتی از مدیران و مسئولان وزارت نفت، صبح روز پنجشنبه ۲۱ خرداد با حضور در مجتمع پتروشیمی تبریز، از واحدهای تولیدی و پروژههای توسعهای این شرکت بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، هیئتی از مدیران و مسئولان وزارت نفت، در این بازدید، آقایان دکتر عقلی مشاور و جانشین معاون برنامهریزی وزیر نفت، جمشیدی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار، و اسلامی مدیرکل سیاستگذاری، برنامهریزی راهبردی و مدیریت انرژی ضمن حضور در مجتمع پتروشیمی تبریز، از نزدیک در جریان روند فعالیتها، دستاوردها و برنامههای توسعهای شرکت قرار گرفتند.
این بازدید با حضور و راهبری مهندس زارعی، معاون عملیات و رئیس مجتمع پتروشیمی تبریز و جمعی از مدیران ارشد شرکت انجام شد. هیئت بازدیدکننده ضمن حضور در بخشهای مختلف مجتمع و بازدید از واحدهای تولیدی، با فرآیندهای عملیاتی، ظرفیتهای تولیدی و اقدامات انجامشده در راستای ارتقای بهرهوری و پایداری تولید آشنا شدند.
همچنین در ادامه، بازدید از پروژههای مهم و راهبردی شرکت از جمله طرح پلیاتیلن سنگین (HDPE)، پروژه اتیلبنزن و استایرن مونومر (EB/SM) و طرح انتقال و استفاده مجدد از پساب شهری انجام شد.
در جریان این بازدید، مهندس زارعی ضمن شرح فرآیندهای تولید و ارائه گزارشی از عملکرد مجتمع، آخرین وضعیت پیشرفت پروژههای توسعهای را تشریح کرد و توضیحات لازم را درباره اهداف، ظرفیتها، دستاوردها و آثار اقتصادی و بلند مدت طرحهای در دست اجرا ارائه داد.
هیئت مذکور نیز با حضور در واحدهای تولیدی و پروژههای توسعهای، از نزدیک در جریان اقدامات و برنامههای پتروشیمی تبریز در زمینه افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات و اجرای طرحهای راهبردی قرار گرفتند.