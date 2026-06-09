قائممقام مدیرعامل تاپیکو خبر داد:
افزایش سهم خانواده بزرگ تأمین اجتماعی در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
قائممقام مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیکو) از افزایش سهم خانواده بزرگ سازمان تأمین اجتماعی در شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بهعنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی، برند و مسئولیت اجتماعی تاپیکو، اکبر میرزاپور با اعلام این خبر اظهارداشت: در حال حاضر ۴۹ درصد از سهام شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در اختیار تاپیکو قرار دارد و این مجموعه یکی از مهمترین داراییهای راهبردی خانواده تأمین اجتماعی به شمار میرود.
وی افزود: در جریان واگذاری اخیر بخشی از سهام دولت در شرکتهای دولتی، حدود ۶ درصد از سهام متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده است؛ اتفاقی که به تقویت جایگاه این سازمان در یکی از مهمترین شرکتهای پالایشی کشور منجر خواهد شد.
میرزاپور با اشاره به آثار این انتقال سهام، تصریح کرد: با تحقق این واگذاری، خانواده بزرگ سازمان تأمین اجتماعی به سهامدار کنترلی شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس تبدیل میشود؛ موضوعی که میتواند ضمن تقویت ارزش داراییهای بیمهشدگان و بازنشستگان، زمینه را برای ایفای نقش مؤثرتر این مجموعه در توسعه و راهبری یکی از مهمترین زیرساختهای صنعت پالایش کشور فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش سهم تأمین اجتماعی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، گامی مهم در راستای صیانت از منافع ذینفعان سازمان و تقویت سبد داراییهای راهبردی این نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود.