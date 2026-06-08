به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری شرکت پتروشیمی تبریز؛ با تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی مؤثر تمامی گروه‌های تعمیراتی، شامل تیم‌های برق، مکانیک و ماشینری و سرویس‌های تعمیراتی، عملیات نصب و راه‌اندازی الکتروموتور یدکی در کمتر از ۲۴ ساعت با موفقیت به انجام رسید.

بررسی‌ها و تست‌های اولیه عملیاتی نشان داد که عملکرد الکتروموتور جدید با مشخصات طراحی انطباق کامل دارد و واحد پلی‌اتیلن بدون افت ظرفیت و با حفظ کیفیت مورد انتظار، به روند تولید خود ادامه می‌دهد.

این اقدام، جلوه‌ای از توان فنی، هماهنگی بین‌بخشی، برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تعهد مجموعه به تداوم تولید در شرایط حساس را به نمایش گذاشت؛ به‌گونه‌ای که شرکت توانست ضمن حفظ ایمنی تجهیزات، توقف تولید را به حداقل برساند.

شایان ذکر است الکتروموتور نصب‌شده طی ماه‌های اخیر تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته و برای بهره‌برداری مجدد آماده شده بود.

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