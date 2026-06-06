تأکید بر توسعه بازار شرق کشور؛ حمایت نمایندگان خراسان رضوی از گسترش فعالیتهای ایرانول
در نشست مشترک قائممقام شرکت نفت ایرانول با دکتر آذری، رئیس مجمع امور نمایندگان استان خراسان رضوی، راهکارهای توسعه بازار روانکارها در شرق کشور و گسترش شبکه توزیع محصولات ایرانول در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ایرانول، در این نشست، محمدحسین شهسوار، قائم مقام شرکت نفت ایرانول با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان خراسان رضوی و موقعیت راهبردی آن در شرق کشور، بر ضرورت تغذیه و تأمین پایدار بازار شرق کشور از سوی ایرانول تأکید کرد و توسعه زیرساختهای توزیع و خدماترسانی را از اولویتهای این شرکت برشمرد.
وی همچنین به برنامههای ایرانول برای گسترش نمایندگیهای توزیع در سطح استان خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: این اقدام میتواند ضمن تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به محصولات باکیفیت ایرانول، زمینه ارتقای خدمات و افزایش سهم بازار شرکت را فراهم کند.
در ادامه این نشست، موضوع توزیع مستقیم روغن موتور به رانندگان ناوگان حملونقل عمومی شامل تاکسیها، اتوبوسها و کامیونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این زمینه، نمایندگان استان خراسان رضوی حمایت خود را از اجرای این طرح اعلام کرده و آن را گامی مؤثر در بهبود دسترسی رانندگان به محصولات اصیل، استاندارد و حذف واسطههای غیرضروری دانستند.
در پایان، دکتر آذری، رئیس مجمع امور نمایندگان استان خراسان رضوی، با استقبال از برنامههای توسعهای ایرانول در منطقه، بر آمادگی کامل برای ایجاد و تقویت زیرساختهای لازم جهت گسترش فعالیتهای این شرکت در استان تأکید کرد وگفت: از تمامی ظرفیتهای موجود برای حمایت و همکاری با ایرانول در راستای توسعه اقتصادی و خدماترسانی بهتر به مردم و فعالان حوزه حملونقل استفاده خواهد شد.