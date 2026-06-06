به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانول، در این نشست، محمدحسین شهسوار، قائم مقام شرکت نفت ایرانول با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان خراسان رضوی و موقعیت راهبردی آن در شرق کشور، بر ضرورت تغذیه و تأمین پایدار بازار شرق کشور از سوی ایرانول تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌های توزیع و خدمات‌رسانی را از اولویت‌های این شرکت برشمرد.

وی همچنین به برنامه‌های ایرانول برای گسترش نمایندگی‌های توزیع در سطح استان خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: این اقدام می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات باکیفیت ایرانول، زمینه ارتقای خدمات و افزایش سهم بازار شرکت را فراهم کند.

در ادامه این نشست، موضوع توزیع مستقیم روغن موتور به رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این زمینه، نمایندگان استان خراسان رضوی حمایت خود را از اجرای این طرح اعلام کرده و آن را گامی مؤثر در بهبود دسترسی رانندگان به محصولات اصیل، استاندارد و حذف واسطه‌های غیرضروری دانستند.

در پایان، دکتر آذری، رئیس مجمع امور نمایندگان استان خراسان رضوی، با استقبال از برنامه‌های توسعه‌ای ایرانول در منطقه، بر آمادگی کامل برای ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم جهت گسترش فعالیت‌های این شرکت در استان تأکید کرد و‌گفت: از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حمایت و همکاری با ایرانول در راستای توسعه اقتصادی و خدمات‌رسانی بهتر به مردم و فعالان حوزه حمل‌ونقل استفاده خواهد شد.

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