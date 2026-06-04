پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی تبریز به مناسبت عید سعید غدیر خم و گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شزکت پتروشیمی تبریز: مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره پتروشیمی تبریز، در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ ولایت و امامت را به همکاران و خانواده‌های آنان تبریک گفت و با گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، بر اهمیت وفاداری به ارزش‌های دینی، مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت صادقانه تأکید کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران ارجمند و پرتلاش شرکت پتروشیمی تبریز

فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، عید بزرگ ولایت و امامت و از ماندگارترین مناسبت‌های تاریخ اسلام را صمیمانه به شما و خانواده‌های محترمتان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

غدیر، نماد تداوم مسیر هدایت، وفاداری به عهد و پایبندی به ارزش‌های متعالی انسانی و اسلامی است؛ مفاهیمی که در اندیشه و سیره حضرت امام خمینی(ره) نیز به‌عنوان پرچمدار احیای گفتمان ولایت و عزت اسلامی، جلوه‌ای روشن یافت و مسیر خدمت و مسئولیت‌پذیری را برای نسل‌های پس از خود ترسیم کرد.

بی‌تردید، موفقیت‌های ارزشمند مجموعه پتروشیمی تبریز نیز در سایه همدلی، اخلاق حرفه‌ای، احساس مسئولیت و تلاش صادقانه همکاران شریف و متعهد این شرکت حاصل شده است؛ سرمایه‌ای ارزشمند که مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی این مجموعه را هموار ساخته است.

اینجانب ضمن تبریک این عید فرخنده و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون شما همکاران گرامی و خانواده‌های محترمتان را مسئلت دارم و امیدوارم در پرتو الطاف الهی، همواره در مسیر تعالی، خدمت و سربلندی موفق و مؤید باشید.

با احترام

سید نوراله میراشرفی

مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

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