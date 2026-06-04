رکورد سودآوری ایرانول با رشد ۱۱۸ درصدی سود خالص
شرکت نفت ایرانول صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴ را در سامانه کدال منتشر کرد که بر اساس آن، این شرکت موفق به ثبت رشد قابل توجه درآمد و سودآوری در مقایسه با سال گذشته شده است.
به گزارش ایلنا از ایرانول، بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، درآمد عملیاتی ایرانول در پایان سال مالی ۱۴۰۴ به ۳۴ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به درآمد ۲۱ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومانی دوره مشابه سال قبل، رشد ۵۶ درصدی را نشان میدهد.
همزمان با افزایش حجم فعالیتها، بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی نیز با رشد ۳۹ درصدی همراه شد، اما این میزان افزایش کمتر از رشد درآمدها بود و در نتیجه سود ناخالص شرکت با جهشی ۱۳۴ درصدی به ۹ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان رسید.
بررسی صورتهای مالی منتشرشده همچنین نشان میدهد سود عملیاتی ایرانول تا پایان اسفندماه به ۷ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان افزایش یافته که در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۴۱ درصدی را به ثبت رسانده است.
سود خالص شرکت نیز از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال مالی قبل به ۶ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان افزایش یافت و رشد ۱۱۸ درصدی را تجربه کرد؛ موضوعی که بیانگر بهبود قابل توجه عملکرد مالی و عملیاتی این شرکت در سال ۱۴۰۴ است.
بر این اساس، با توجه به سرمایه ثبتشده ۶۰۰ میلیارد تومانی، سود محققشده هر سهم ایرانول در پایان دوره به ۱۰ هزار و ۵۶۱ ریال رسید.