اطلاعیه شماره یک واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

به گزارش ایلنا، از پتروشیمی جم، به اطلاع می‌رساند در تاریخ هفدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ دشمن آمریکایی صهیونی در حمله‌ای ددمنشانه مجتمع پتروشیمی جم را هدف گرفت.

با عنایت به تمهیدات مدیریت و واحد ایمنی برخی اقدامات پیش‌گیرانه با توجه به شرایط موجود در جهت حفاظت از نیرو‌ی انسانی مجتمع در نظر گرفته شده بود و خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از مصدومیت و حادثه برای کارکنان گزارش نشده است.

از همگان تقاضا می‌شود اخبار رسمی در مورد این موضوع را فقط از اطلاعیه‌های واحد روابط عمومی دنبال نمایند.

پس از بررسی‌های اولیّه و ارزیابی‌ واحدهای مرتبط و ایمنی میزان خسارت و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/