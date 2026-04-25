خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره یک واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

اطلاعیه شماره یک واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم
کد خبر : 1777861
لینک کوتاه کپی شد.

حملهٔ هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبیث به مجتمع پتروشیمی جم

به گزارش ایلنا، از پتروشیمی جم، به  اطلاع می‌رساند در تاریخ هفدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ دشمن آمریکایی صهیونی در حمله‌ای ددمنشانه مجتمع پتروشیمی جم را هدف گرفت.

با عنایت به تمهیدات مدیریت و واحد ایمنی برخی اقدامات پیش‌گیرانه با توجه به شرایط موجود در جهت حفاظت از نیرو‌ی انسانی مجتمع در نظر گرفته شده بود و خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از مصدومیت و حادثه برای کارکنان گزارش نشده است.

از همگان تقاضا می‌شود اخبار رسمی در مورد این موضوع را فقط از اطلاعیه‌های واحد روابط عمومی دنبال نمایند.

پس از بررسی‌های اولیّه و ارزیابی‌ واحدهای مرتبط و ایمنی میزان خسارت و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید