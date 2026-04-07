به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، اسامی این شهدای سعید که نامشان در تاریخ پرافتخار صنعت پتروشیمی ایران ماندگار شد به این شرح است:

شهید حسین هاشم‌پور متولد ۱۳۶۰ از واحد HSE، شهید علی امامی متولد ۱۳۶۲ از واحد بهره‌برداری، شهید مهدی ویسی‌تبار متولد ۱۳۶۲ از واحد تعمیرات، شهید ابوذر ریحانی متولد ۱۳۶۴ از واحد تعمیرات،شهید علی ممبینی متولد۱۳۷۱ از واحد تعمیرات و شهید محمد ترابی متولد ۱۳۷۴ از واحد تعمیرات.

