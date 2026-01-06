نقدشوندگی بالا و تقاضای پرقدرت برای محصولات پایه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ بورس کالای پتروشیمی تبریز در آذرماه ۱۴۰۴ شاهد انجام معاملات متنوعی از محصولات پتروشیمی بود و با عرضه و معامله حدود ۱۴ محصول مختلف، تصویری شفاف از وضعیت تقاضا، عمق بازار و میزان نقدشوندگی ارائه داد. سبد محصولات عرضه‌شده در این دوره شامل انواع پلی‌استایرن، پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌پروپیلن و اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) بوده است.

وضعیت عرضه، تقاضا و معاملات

بر اساس داده‌های معاملاتی، مجموع حجم عرضه در این ماه به ۲۱ هزار و ۳۷۱ تن رسید، در حالی که حجم تقاضای ثبت‌شده بالغ بر ۳۹ هزار و ۶۱ تن بود. از این میزان، ۲۱ هزار و ۲۸۶ تن به معامله انجامید که نشان‌دهنده فروش نزدیک به ۱۰۰ درصد از کل عرضه‌ها با در نظر گرفتن شرایط بازار نقدی و غیرنقدی است. این موضوع بیانگر تعادل مناسب عرضه و تقاضا و همچنین نقدشوندگی بالای بازار در اغلب گروه‌های کالایی است.

تنها در برخی محصولات محدود، از جمله ABS سفید، نسبت فروش به عرضه کمتر از ۱۰۰ درصد گزارش شده که می‌تواند ناشی از کاهش تقاضا در آن رینگ خاص یا محدودیت‌های نقدینگی خریداران باشد.

محصولات با نقدشوندگی کامل (۱۰۰ درصد فروش نسبت به عرضه)

۱ و ۳ بوتادین

پلی‌اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA

پلی‌استایرن انبساطی ۲۲۱HS، ۳۲۱HS و ۴۲۲FC

پلی‌استایرن معمولی ۱۱۶۰، ۱۴۶۰ و ۱۵۴۰

پلی‌پروپیلن شیمیایی (پودر) PPH-XD-045

ABS 0150

محصولات با نقدشوندگی کمتر از ۱۰۰ درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 با نسبت فروش ۸۴ درصد

ABS سفید با نسبت فروش ۸۳ درصد

این آمار حاکی از آن است که بازار اصلی محصولات پتروشیمی تبریز در اغلب کالاها از تقاضای قوی و نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده است.

تحلیل ارزش معاملات و سهم محصولات

مجموع ارزش معاملات انجام‌شده در این ماه حدود ۱,۹۰۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در این میان، پلی‌استایرن معمولی ۱۵۴۰ با ارزش معامله‌ای در حدود ۵۰۲ میلیارد تومان و پلی‌اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA با ارزشی نزدیک به ۶۰۶ میلیارد تومان، بیشترین سهم را از ارزش کل معاملات به خود اختصاص داده‌اند.

تمرکز ارزش معاملات بر این محصولات نشان‌دهنده تمایل بالای بازار به کالاهای پایه با کاربرد گسترده صنعتی و مصرفی است؛ محصولاتی که نقش پیشران جریان نقدینگی و تحرک معاملات در تالار پتروشیمی را ایفا می‌کنند.

جمع‌بندی

عملکرد بورس کالای پتروشیمی تبریز در آذرماه ۱۴۰۴ را می‌توان از منظر حجم معاملات، ارزش مبادلات و سطح نقدشوندگی، موفق و قابل‌قبول ارزیابی کرد. عرضه ۱۴ محصول متنوع، تحقق فروش کامل در اکثر کالاها و ثبت ارزش معاملاتی نزدیک به ۱.۹ هزار میلیارد تومان، همگی بیانگر جذابیت این تالار برای خریداران و فعالان بازار است.

غلبه محصولات پایه و پرمصرف همچون پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌استایرن معمولی بر حجم و ارزش معاملات، نشان‌دهنده استمرار تقاضای صنعتی برای کالاهای کلیدی بازار است. در مجموع، بررسی روند عرضه و تقاضا حاکی از تعادل مناسب بازار و استقبال مطلوب از محصولات عرضه‌شده بوده و آذرماه ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از دوره‌های موفق بورس کالای پتروشیمی تبریز از نظر نقدشوندگی و عمق معاملات دانست.

