نقش راهبردی پایانه صادراتی ایرانول در توسعه صادرات
جمعی از مدیران هلدینگ تاپیکو، در راستای توسعه همکاریهای بینالمللی و تقویت زیرساختهای صادراتی، از پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول در بندر امام خمینی (ماهشهر) بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ایرانول، در جریان این بازدید، مدیران حاضر از نزدیک با ظرفیتها و توانمندیهای موجود در مسیر صادرات محصولات نفت ایرانول در منطقه ماهشهر آشنا شدند و روندهای عملیاتی پایانه صادراتی مورد بررسی قرار گرفت.
این بازدید با همراهی مدیر پالایشگاه آبادان و مدیر صادرات شرکت نفت ایرانول انجام شد و طی آن، گزارشی از عملکرد صادراتی ۹ ماهه ایرانول ارائه گردید. همچنین راهبردهای اتخاذشده بهمنظور بهبود هرچه بیشتر فرآیندهای صادراتی، بهینهسازی سودآوری محصولات تولیدی و توسعه صادرات، متناسب با تغییرات ایجادشده در رژیم تحریمهای ظالمانه، تشریح شد.
در ادامه، مسعود کمالی اردکانی، معاون توسعه کسبوکار بینالملل شستا، با حضور بر روی کشتی در حال بارگیری، ضمن حمایت از طرحهای ارائهشده، بر اهمیت حفظ و توسعه جریان صادرات محصولات ایرانول و حضور فعال در بازارهای جدید جهانی تأکید کرد.
وی همچنین از برنامههای ارائهشده در راستای بینالمللیسازی ایرانول بهعنوان یکی از برندهای تجاری موفق منطقه حمایت کرده و از تلاشها و زحمات پرسنل پایانه صادراتی در این مسیر قدردانی نمود.