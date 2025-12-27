به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در این گردهمایی ملی که با حضور چهره‌های شاخص حوزه آموزش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی برگزار گردید، از نقش‌آفرینی برجسته پتروشیمی فن‌آوران در توسعه عدالت آموزشی، مدرسه‌سازی در مناطق کم‌برخوردار و حمایت از آینده‌سازان کشور تقدیر به عمل آمد و لوح سپاس و مدال افتخار توسط دکتر حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، به نماینده شرکت اهدا شد.

پتروشیمی فن‌آوران در سال‌های اخیر با رویکردی هدفمند در حوزه مسئولیت اجتماعی، اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی، تجهیز و بازسازی مراکز آموزشی در مناطق جنوبی کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و با همکاری نهادهای دولتی و مردمی، گام‌های مؤثری در مسیر گسترش عدالت آموزشی و توسعه پایدار اجتماعی برداشته است.

لازم به ذکر است، در راستای تعهد اجتماعی و نگاه توسعه‌گرایانه این شرکت و ایفای نقش مؤثر در جامعه، پتروشیمی فن‌آوران پس از احداث نخستین هنرستان فنی و حرفه‌ای در شهر چمران، دومین هنرستان خود را در فاز ۷ بندر ماهشهر احداث خواهد کرد.

انتهای پیام/