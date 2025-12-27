خبرگزاری کار ایران
در راستای تحقق عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت؛

مدال افتخار «حامی مدرسه‌سازی ایران» به شرکت پتروشیمی فن‌آوران اهدا شد

مدال افتخار «حامی مدرسه‌سازی ایران» به شرکت پتروشیمی فن‌آوران اهدا شد
در همایش ملی «مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در توسعه عدالت آموزشی» که با حضور معاون وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و جمعی از خیرین مدرسه‌ساز در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار شد، شرکت پتروشیمی فن‌آوران به پاس مشارکت مؤثر در نهضت مدرسه‌سازی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور، موفق به دریافت مدال افتخار حامی مدرسه‌سازی ایران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در این گردهمایی ملی که با حضور چهره‌های شاخص حوزه آموزش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی برگزار گردید، از نقش‌آفرینی برجسته پتروشیمی فن‌آوران در توسعه عدالت آموزشی، مدرسه‌سازی در مناطق کم‌برخوردار و حمایت از آینده‌سازان کشور تقدیر به عمل آمد و لوح سپاس و مدال افتخار توسط دکتر حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، به نماینده شرکت اهدا شد.

پتروشیمی فن‌آوران در سال‌های اخیر با رویکردی هدفمند در حوزه مسئولیت اجتماعی، اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی، تجهیز و بازسازی مراکز آموزشی در مناطق جنوبی کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و با همکاری نهادهای دولتی و مردمی، گام‌های مؤثری در مسیر گسترش عدالت آموزشی و توسعه پایدار اجتماعی برداشته است.

لازم به ذکر است، در راستای تعهد اجتماعی و نگاه توسعه‌گرایانه این شرکت و ایفای نقش مؤثر در جامعه، پتروشیمی فن‌آوران پس از احداث نخستین هنرستان فنی و حرفه‌ای در شهر چمران، دومین هنرستان خود را در فاز ۷  بندر ماهشهر احداث خواهد کرد.

مدال افتخار «حامی مدرسه‌سازی ایران» به شرکت پتروشیمی فن‌آوران اهدا شد

مدال افتخار «حامی مدرسه‌سازی ایران» به شرکت پتروشیمی فن‌آوران اهدا شد

   

 

