به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانول، همزمان با دوره جدید مدیریتی باتوجه به اهمیت توسعه صادرات و بهبود بیش از پیش ارزآوری و در راستای سیاست‌های ابلاغی به منظور افزایش نفوذ محصولات صادراتی در حوزه کشورهای خلیج فارس، شرکت نفت ایرانول با اتخاذ راهبردهای مناسب و حضور مستقیم در بازارهای صادراتی و تعامل مستقیم با صنایع تولیدی و معرفی کیفیت و محصولات و خدمات پس از فروش، موفق به صادرات روغن‌های صنعتی توربین و کمپرسور و کسب رضایت مشتریان نهایی از مصرف محصولات این شرکت گردید.

این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه بازارهای صادراتی ایرانول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود و نشان‌دهنده کیفیت بالای محصولات تولیدی این شرکت در تأمین نیازهای صنعتی

انتهای پیام/