افزایش ۱.۵ برابری عرضه محصولات ایرانول

در راستای پاسخ‌گویی به نیاز بازار و تأمین پایدار روغن موتور در آستانه ایام پرتقاضا، شرکت نفت ایرانول از دهه سوم آذرماه اقدام به افزایش قابل توجه عرضه محصولات خود کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری ایرانول، همزمان با دوره جدید مدیریتی این شرکت و با توجه به نزدیکی به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تعطیلات ایام دهه فجر و همچنین در پیش بودن تعطیلات نوروز، میزان بارگیری مظروف این شرکت در این ایام به ۱.۵ برابر افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، در روز شنبه ۲۹ آذرماه، حدود ۹۰۸ مترمکعب انواع محصولات ایرانول بارگیری و روانه بازار شد که این اقدام با هدف مدیریت هوشمندانه عرضه، جلوگیری از بروز کمبود احتمالی و تأمین نیاز شبکه فروش مویرگی صورت گرفته است.

شرکت نفت ایرانول با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق تولید و توزیع، همواره تلاش کرده است ضمن حفظ کیفیت محصولات، پاسخ‌گوی نیاز مصرف‌کنندگان در مقاطع زمانی پرتقاضا باشد و این روند در ماه‌های پایانی سال نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

 

