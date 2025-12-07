به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی پتروشیمی جم، نتایج «پروژه مطالعات پدافند غیرعامل» که طی یک دوره یک‌ساله با رویکرد علمی و مبتنی بر استانداردهای ملی در این شرکت اجرا شد، از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در سطح «مناسب» ارزیابی گردید.

بر اساس این ارزیابی، مطالعات انجام‌شده از نظر جامعیت، دقت فنی، تحلیل مخاطرات و ارائه راهکارهای اجرایی مورد تأیید قرار گرفته و بر لزوم پیاده‌سازی الزامات استخراج‌شده از این مطالعات تأکید شده است.

پتروشیمی جم اعلام کرد با توجه به اهمیت پدافند غیرعامل در صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور و افزایش تاب‌آوری عملیاتی، اجرای راهکارهای مصوب در دستور کار قرار دارد. این اقدامات با نظارت مستقیم مدیریت ارشد و مشارکت واحدهای تخصصی در حال پیگیری است تا انطباق کامل با استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل محقق شود.

پتروشیمی جم همچنین اعلام کرد ارتقای سطح آمادگی، ایمن‌سازی دارایی‌ها، کاهش آسیب‌پذیری و پایدارسازی تولید ایمن از محورهای اصلی برنامه‌های پدافند غیرعامل در این شرکت است و روند اجرای این برنامه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.