پتروشیمی جم در رویداد پتروفن ۱۴۰۴ نشان برنز نوآوری را دریافت کرد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم، رویداد پتروفن امسال طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ آذرماه با حضور محمد شریعتمداری و با هدف ایجاد جریان پایدار نوآوری و تقویت همکاری میان شرکت‌های پتروشیمی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

‎گفتنی است: در این همایش، شرکت‌های حاضر علاوه بر معرفی اقدامات فناورانه خود، در پنل‌ها و نشست‌های تخصصی نیز به تبادل تجربه و طرح نیازهای فناورانه پرداختند.

‎همچنین عملکرد شرکت‌ها در حوزه‌های فرایندی، محصولی، دیجیتال، ساخت داخل، نوآوری سبز و توسعه کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار گرفت و داوری در دو مرحله انجام شد.

‎شایان ذکر است: پتروشیمی جم با ارائه دستاوردهای نوآورانه و حضور مؤثر در این رویداد توانست در جمع برگزیدگان پتروفن ۱۴۰۴ قرار گیرد و نشان برنز نوآوری را از آن خود کند.