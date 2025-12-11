پتروشیمی جم در رویداد پتروفن ۱۴۰۴ نشان برنز نوآوری را دریافت کرد
پتروشیمی جم در رویداد «پتروفن ۱۴۰۴» که با شعار «مسیر نوآوری در صنعت پتروشیمی» در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد با عبور از ارزیابیهای دو مرحلهای داوران موفق به کسب نشان برنز نوآوری شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی جم، رویداد پتروفن امسال طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ آذرماه با حضور محمد شریعتمداری و با هدف ایجاد جریان پایدار نوآوری و تقویت همکاری میان شرکتهای پتروشیمی، دانشگاهها و مجموعههای دانشبنیان در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
گفتنی است: در این همایش، شرکتهای حاضر علاوه بر معرفی اقدامات فناورانه خود، در پنلها و نشستهای تخصصی نیز به تبادل تجربه و طرح نیازهای فناورانه پرداختند.
همچنین عملکرد شرکتها در حوزههای فرایندی، محصولی، دیجیتال، ساخت داخل، نوآوری سبز و توسعه کسبوکار مورد ارزیابی قرار گرفت و داوری در دو مرحله انجام شد.
شایان ذکر است: پتروشیمی جم با ارائه دستاوردهای نوآورانه و حضور مؤثر در این رویداد توانست در جمع برگزیدگان پتروفن ۱۴۰۴ قرار گیرد و نشان برنز نوآوری را از آن خود کند.