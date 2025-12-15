توافقنامه عملکردی تاپیکو با مدیران عامل شرکتهای تابعه امضاء شد
مدیرعامل هلدینگ تاپیکو از امضای توافقنامه عملکردی این هلدینگ با مدیران عامل شرکتهای تابعه با هدف انسجام مدیریتی، بهبود عملکرد مالی، عملیاتی، توسعهای و بازار در راستای شفافیت عملکرد، تحقق اهداف راهبردی و افزایش ارزش آفرینی برای ذینفعان خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت پاسارگاد به نقل از رابط عمومی تاپیکو ، در حاشیه نشست مدیران عامل شرکتهای تابعه با روحاله شهیدی پور، مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) که با حضور دو عضو هیات مدیره، معاونان و مدیران ارشد هلدینگ در ساختمان مرکزی این هلدینگ برگزار شد، توافقنامه عملکردی بین مدیرعامل تاپیکو و مدیران عامل این شرکتها به امضاء رسید.
مدیرعامل تاپیکو در این نشست اهداف اصلی از امضای توافقنامه عملکردی این هلدینگ با مدیران عامل شرکتهای تابعه را «انسجام مدیریتی»، «بهبود عملکرد مالی، عملیاتی، توسعهای و بازار» و «حرکت به سمت افزایش درآمد و سوددهی» در راستای «شفافیت عملکرد»، «تحقق اهداف راهبردی» و «افزایش ارزش آفرینی برای ذینفعان» عنوان کرد و از مدیران عامل خواست که در راستای تحقق این اهداف تلاش و پیگیری حداکثری داشته باشند.
شهیدی پور با اشاره به اینکه نظارت بر روند اجرای توافقنامه عملکردی بر عهده معاونت شرکتها و بهبود عملکرد تاپیکو خواهد بود، تاکید کرد: «مدیران عامل باید ماهانه گزارش پیشرفت از اهداف این توافقنامه در حوزههای تولید، فروش، صادرات، توسعه محصول جدید، روند اجرای پروژههای توسعهای، مولدسازیداراییها، پرداخت بهموقع سود و در نهایت افزایش درآمد و سود خالص شرکتها را به این هلدینگ ارائه کنند.»
وی در پایان با بیان اینکه تصمیمات کلان مرتبط با اهداف توافقنامه عملکردی با هماهنگی و اجماع بین هلدینگ و شرکتهای تابعه اتخاذ خواهد شد، اعلام کرد: «از مدیرانی که بیشترین موفقیت را در دستیابی به اهداف این توافق نامه داشته باشند، قدردانی خواهد شد.»
لازم به ذکر است؛ در این توافق نامه عملکردی وظایف متقابل هلدینگ تاپیکو و شرکتهای تابعه به منظور خلق ارزش و همافزایی درون و برون سازمانی هدفگذاری گردیده است.